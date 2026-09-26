Reijnders: «A la gente en Países Bajos no le gustará, pero así lo veo»

Tijjani Reijnders ha hablado con el Algemeen Dagblad sobre su traspaso del Manchester City a Arabia Saudí. Sjoerd Mossou le preguntó, entre otras cosas, por la posición de la mujer en ese país.

El pasado verano, Reijnders, de 28 años, se marchó del Manchester City al Al-Qadsiah por cincuenta millones de euros. En Arabia Saudí ha comenzado la temporada de forma excelente.

Hasta ahora, el centrocampista ya ha marcado tres goles en seis partidos oficiales con el club. El Al-Qadsiah es cuarto con 16 puntos en 7 encuentros en la Saudi Pro League.

Aunque, según dice, Reijnders está a gusto allí, no tiene intención de seguir jugando para siempre en Arabia Saudí. “Mi ambición es tener también más adelante unos buenos años en los campos europeos”.

El nacido en Zwolle ya admitió anteriormente que su elección por el Al-Qadsiah estuvo motivada principalmente por el aspecto financiero. “Puedo dejar bien colocados a mis nietos. No quería dejar pasar esa oportunidad”, repitió ante el AD. “Podemos ir de moralistas, pero a estas cantidades no les dices ‘no’”.

Mossou también preguntó a Reijnders por el nivel de la Saudi Pro League. "Más alto que la Eredivisie. Un poco más bajo que la Serie A. A la gente en Países Bajos no le gustará, pero así es como lo veo".

Después, Mossou le preguntó por la posición de la mujer en Arabia Saudí. Según Amnistía Internacional, las mujeres y las niñas en Arabia Saudí siguen enfrentándose a una discriminación profundamente arraigada y a una subordinación legal a los hombres.

“Naturalmente, no puedo abarcarlo todo, pero personalmente noto poco eso de que las mujeres no tengan nada que decir”, comenzó Reijnders en su respuesta. “Vivimos en un compound muy tranquilo, eso tengo que decirlo. Es relativamente occidental, porque viven muchos expatriados y también futbolistas. Tengo la sensación de que las mujeres en Arabia Saudí tienen bastante que decir. Evidentemente, no puedo abarcarlo todo, pero nosotros mismos tenemos una imagen positiva”, concluyó.