Reguilon y las gestiones del Sevilla por fichar un lateral izquierdo

Monchi admite que buscan un lateral izquierdo y sigue sin descartar la vuelta del canterano del Real Madrid aunque la competencia es complicada.

El sigue dando pasos para configurar su plantilla de la próxima temporada. El club de Nervión ha presentado este martes a Óscar Rodríguez y el director deportivo, Monchi, ha admitido en la rueda de prensa que siguen trabajando en fichar a un lateral izquierdo y sigue sin descartar a Sergio Reguilón, una vuelta complicada por la competencia pero aún posible.

"El Sevilla no ha hecho ninguna gestión por Marcos Alonso y no he hecho ninguna oferta por Acuña ni su agente. El tema de Reguilón ya dije el otro día que nos encantaría tener aquí pero sabemos que es complicado porque hay rivales a nivel económico con lo que no podemos luchar. La crisis afecta a todo el mundo y el Sevilla no escatima esfuerzos para reforzar la plantilla", explicó

El director deportivo también valoró la posibilidad de que el refuerzo del lateral zurdo llegue desde el filial: "Pablo y Javi Vázquez son los dos laterales izquierdo referencia de la cantera. Pablo estuvo entrenando con el primer equipo en la última parte la temporada y estará en la pretemporada. Con los canteranos tenemos que saber manejar los momentos".

Un verano sin grandes ventas: "Nuestro modelo de negocio se ha basado en generar plusvalías para poder tener una plantilla con un coste que supera los ingresos ordinarios. En este mercado no ha habido grandes ventas. ¿Afecta a la planificación? Tenemos el equipo armado y no escatimamos esfuerzos. Somos el segundo equipo que más hemos invertido. Sabiendo que es una situación difícil a nivel económico, intentamos configurar la plantilla a nivel económico".

¿Qué posiciones quieren reforzar?: "La plantilla no está cerrada, quedan 26 días de mercado y se están haciendo gestiones para incorporar jugadores pero no me gusta hablar de posiciones y tenemos claro dónde podemos mejorar al equipo".

¿Cuentan con Carlos Fernández?: "Ha habido mucho movimiento con Carlos Fernández pero a día de hoy está entrenando con nosotros y lo que quiero es que esté centrado al 100% en el Sevilla. Si en algún momento hay algo interesante, lo hablaremos. Queremos que esté a las órdenes de Julen".

La operación salida: "El mercado está muy parado, todos los equpos tenemos overbooking y eso retrasa los movimientos y la agilidad que quería por el respeto que tenemos a estos jugadores. Se están moviendo cosas en los últimos días pero quedan 26 días y no es para preocuparse pero trabajamos sin prisa pero sin pausa".

Cuentan con Gnagnon: "Es nuestra intención pero depende de que sea capaz de convencer al entrenador".

La posibiliddad de que se queden Pozo y Bryan: "Tanto Pozo como Bryan cumplieron en la segunda parte de la temporada un camino previsto que era salir para seguir creciendo. Entrenan como uno más, los jugadores tienen que demostrarle al míster que tienen las capacidades para competir en las dos competiciones más fuertes de Europa. Ojalá porque los conocemos desde pequeño".