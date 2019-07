Reguilón se despide del madridismo: "No cambiaría nada de este increíble viaje"

El jugador expresa en twitter su agradecimiento al Real Madrid y su emoción por llegar al Sevilla

Sergio Reguilón no es nuevo en el mundo de las cesiones. A lo largo de su carrera en el Real Madrid, que ha sido larga pero no de las más sencillas, se ha visto un par de temporadas en el Logroñés, sin lugar en la cantera blanca. Hasta la pasada temporada no llegó al primer equipo y ahora, doce meses después, se ve camino del Sevilla, cedido porque Zidane no valoró sus buenos meses de blanco. Desde que llegó el francés volvió Marcelo y Reguilón, una de las mejores noticias del año blanco, se vio relegado.

Reguilón, en todo caso, no solo no guarda rencor, sino que habla del con el cariño de alguien que ha pasado su vida entera en una casa, aunque haya sido en su caso con idas y venidas. A los nueve años se le inscribió por primera vez en un equipo de la cantera blanca y ahora, con 22 se marcha al con buenos recuerdos.

"Este club me ha permitido ser el futbolista y la persona que soy hoy en día y no cambiaría nada de este increíble viaje. Gracias al club, a mis compañeros, entrenadores y sobre todo a la afición. Me siento muy querido por el Madridismo y es un cariño que siempre llevo conmigo. Afronto una nueva etapa con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo. Nos vemos pronto. #HalaMadrid", ha dicho el lateral izquierdo en un mensaje que ha dejado en las redes sociales.

Afronto una nueva etapa con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo. Nos vemos pronto.❤ #HalaMadrid pic.twitter.com/OahTJhX8bN — Sergio Reguilón (@sergio_regui) July 5, 2019

Además, también ha dejado un mensaje a sus nuevos aficionados sevillistas: "Muy ilusionado con este nuevo proyecto. Es un orgullo y una alegría poder vestir la camiseta del

@sevillafc Club grande, afición espectacular y proyecto ambicioso. ¡Empezamos!#VamosMiSevilla #WeAreSevilla"