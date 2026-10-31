El Real Madrid visita al Racing de Santander la noche del domingo, en la jornada 11 de LaLiga española.
Este será el tercer partido en el que Vinicius Junior se ausente por sanción, para volver al once titular el próximo miércoles, en la Liga de Campeones ante el AEK de Atenas.
El diario AS publicó las líneas del once previsto del Real Madrid ante el Racing, donde Yan Diomande sigue jugando en la banda izquierda, después de ofrecer un partido excepcional en el Clásico, en el que mostró el brillo del gran talento que posee.
Se espera que el once titular del conjunto merengue no registre muchos cambios, aunque el calendario de partidos de esta semana obligará a realizar algunas rotaciones, teniendo en cuenta que el equipo disputa 3 partidos en 7 días.
Fede Valverde se perderá el encuentro, lo que convierte a Dumfries en el principal candidato a ocupar el puesto de lateral derecho, mientras que Bernardo Silva participará en el centro del campo.
Habrá un cambio en la portería, con el regreso de Thibaut Courtois tras recuperarse de la gripe que le impidió viajar a Barcelona.
El guardameta belga volverá al once titular del conjunto blanco, dejando a Andriy Lunin en el banquillo.
En el puesto de lateral derecho se renueva la competencia entre Dumfries y Trent Alexander-Arnold, pero el jugador neerlandés llega al encuentro con ventaja sobre su rival.
Se espera que la línea defensiva esté formada por Ibrahima Konaté y Dean Huijsen en el centro de la zaga, mientras que Rüdiger será titular en el encuentro ante el AEK de Atenas, y Marc Cucurella ocupará el puesto de lateral izquierdo.
En el centro del campo participará Bernardo Silva, junto a Aurélien Tchouaméni, para aportar al equipo el toque creativo y las cualidades técnicas del jugador portugués.
Jude Bellingham seguirá jugando en el puesto de mediapunta, con libertad de movimientos, mientras que Arda Güler ocupará la banda derecha y Diomande la banda izquierda, y en la delantera Kylian Mbappé liderará el ataque.
De este modo, el once previsto del Real Madrid ante el Racing será el siguiente: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bernardo Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé.