¡Regreso sorprendente! Un ex talento del Bayern de Múnich, a punto de fichar por la Bundesliga

Según un informe de Sportske Novosti, el SCP pagará alrededor de tres millones de euros de traspaso por el extremo izquierdo de 22 años del Dinamo de Zagreb. La inminente salida de Vidovic está siendo recibida en Croacia con cierta sorpresa, ya que no fue hasta el verano pasado cuando se incorporó al campeón récord y firmó un contrato hasta 2029.

Según el informe, Vidovic habría pedido expresamente salir. De hecho, ya no formó parte de la convocatoria del Dinamo para el partido de liga del viernes por la noche.

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Vidovic sueña con dar el salto en el Bayern

Vidovic nació en Augsburgo y, con solo 12 años, pasó del FCA al gran Bayern de Múnich, donde durante mucho tiempo fue considerado un talento enorme. Más tarde, a las órdenes del exentrenador Julian Nagelsmann, empezó a asomarse al primer equipo y debutó en la Bundesliga.

Después llegó una cesión poco espectacular al Vitesse Arnhem (2022/23) y otra prometedora al Dinamo un año más tarde, de la que habló con SPOX en una entrevista exclusiva.

Sin embargo, el sueño de triunfar en el Bayern no se ha hecho realidad hasta ahora. Tras otra cesión, esta vez en la Bundesliga al FSV Mainz 05, en el verano de 2025 regresó definitivamente a Zagreb por 1,2 millones de euros, donde Vidovic dio un gran paso en su desarrollo.