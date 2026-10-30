Los 18 integrantes de la selección inglesa se reunirán el próximo fin de semana en Cambridgeshire, donde Bellingham padre podría debutar con la camiseta de los Three Lions. Para el delantero, será el cierre de un círculo que, tras innumerables temporadas en los campos del fútbol amateur inglés, lo lleva por fin a representar a su país.

Bellingham tiene a sus espaldas una extensa trayectoria en el fútbol de las categorías Non-League. Durante 17 años vistió la camiseta de 22 clubes distintos antes de poner fin a su carrera como jugador en 2019.

Dejó su huella, entre otros equipos, en el Cheltenham Town y el Newport County a finales de los años 90. Sin embargo, sus etapas más intensas llegaron entre 2008 y 2009 en el Leamington y en 2014 en el Bromsgrove Sporting, los clubes en los que más partidos disputó. Incluso después de su retirada oficial, el atacante siguió vinculado al fútbol y se mantuvo en forma en competiciones de veteranos.

Al cumplir 50 años el pasado marzo, pasó a ser elegible para la categoría de mayor edad, lo que finalmente hizo posible su convocatoria. En un comunicado oficial, la asociación inglesa de veteranos confirmó los detalles de los partidos: «Los veteranos ingleses han anunciado sus convocatorias para dos partidos internacionales contra la República de Irlanda el domingo 1 de noviembre en Cambridgeshire. Los mayores de 50 años jugarán a las 14:15 y los mayores de 60, a las 16:15, en el Elite Football Complex de Cambridgeshire».

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¿Cuántas veces ha jugado Jude Bellingham con la selección inglesa?

Bellingham padre sigue así los pasos de sus hijos en las selecciones inglesas. Jude, de 23 años, suma ya 60 partidos con la selección absoluta, en los que ha marcado 14 goles y repartido 15 asistencias. Solo en el Mundial del verano anotó siete tantos, cuando lideró el ataque junto a Harry Kane, recién galardonado con el Balón de Oro.

Su hermano menor Jobe, por su parte, es uno de los referentes de la selección inglesa sub-21: suma un gol y cuatro asistencias en doce partidos y ha llevado el brazalete de capitán de los Young Lions en los últimos once encuentros.