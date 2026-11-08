Alí Maher, el nuevo director técnico de la selección de Egipto, dio a conocer su primera convocatoria con Egipto, de cara a disputar los dos enfrentamientos ante Malaui, dentro de las competiciones de la tercera y la cuarta jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, en unas pruebas que llevan los rasgos de la nueva etapa de la selección nacional.

Está previsto que la concentración de la selección de Egipto arranque el próximo 9 de noviembre, en el centro de las selecciones nacionales, de cara a los dos partidos en los que Egipto busca reforzar su liderato en el grupo segundo y dar un nuevo paso hacia la clasificación al torneo continental.

La convocatoria de Alí Maher incluye una serie de cambios, encabezados por el regreso de cinco jugadores: Mohamed El Shenawy, portero del Al Ahly, Mahmoud Hamdi «El Wench», Mohamed Shehata, Nasser Maher y Mahmoud Marei, a las filas de la selección nacional.

La convocatoria también vivió una sorpresa ofensiva con la incorporación de Mahmoud Mamdouh, delantero del Modern Sport y máximo goleador de la liga egipcia con 8 goles, por primera vez, tras el destacado nivel que ha ofrecido desde el inicio de la temporada.

Por otro lado, continúa la ausencia de Imam Ashour, centrocampista del Al Ahly, por motivos técnicos, mientras que Abdelaziz El Balaouty, portero del Al Bank Al Ahly, quedó fuera de las cuentas tras el regreso de Mohamed El Shenawy a la convocatoria.

La convocatoria también vivió la ausencia de Omar Fayed, defensa del Frosinone italiano, que se había unido a la selección durante el pasado parón internacional para suplir la lesión de Hamdi Fathy, quien a su vez fue descartado, el jugador del Al Wakrah catarí, debido a la lesión.

También estuvo ausente Ali Mahmoud, centrocampista del Al Ahly, que registró su primera aparición internacional durante la pasada concentración, para que regrese Mohamed Shehata, jugador del Zamalek, a las cuentas de la selección en el periodo actual.

Entre los regresos más destacados figura también Mahmoud Hassan «Trezeguet», jugador del Al Riyadh saudí, tras recuperarse de la lesión que lo privó de participar con Egipto durante el pasado parón internacional.

Por otra parte, continúa la ausencia de Mostafa Mohamed, delantero del Konyaspor turco, de la convocatoria de la selección, después de haberse alejado de las cuentas desde la participación de Egipto en la Copa Africana de Naciones el pasado enero.

La convocatoria de la selección de Egipto para los dos enfrentamientos ante Malaui quedó de la siguiente manera:

Portería: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdi Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Defensa: Mahmoud Hamdi «El Wench» (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets búlgaro), Rami Rabia (Al Ain emiratí), Mohamed Abdelmonem (Niza francés), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Centro del campo: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland danés), Mahmoud Hassan «Trezeguet» (Al Riyadh saudí), Ahmed Sayed «Zizo» (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic escocés).

Delantera: Mohamed Salah (Trabzonspor turco), Omar Marmoush (Tottenham inglés), Hamza Abdelkarim (Barcelona español), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

Está previsto que el estadio Internacional de El Cairo acoja el partido de ida el próximo 13 de noviembre, antes de que el duelo entre ambas selecciones se renueve el día 17 del mismo mes, en el estadio Internacional Bingu en Malaui, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de las eliminatorias.

La selección de Egipto se encuentra en el grupo segundo, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui, y Egipto lidera la tabla de clasificación con 4 puntos, superando por diferencia de goles a Angola, que ocupa el segundo puesto, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y la selección de Sudán del Sur permanece en el último puesto sin puntos.

La selección egipcia había iniciado su camino en las eliminatorias con un empate sin goles ante Angola fuera de casa, antes de recuperar la senda de las victorias con un gran triunfo sobre Sudán del Sur por cinco goles a cero fuera de su estadio.