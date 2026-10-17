Al Hilal se prepara para recuperar a su capitán Salem Al Dawsari, después de que regresara a los entrenamientos con el grupo tras completar su programa de recuperación, un paso que otorga al italiano Simone Inzaghi opciones ofensivas adicionales, pero que al mismo tiempo abre una pregunta importante sobre el futuro del neerlandés Crysencio Summerville, quien aprovechó la ausencia de la estrella saudí y se impuso con fuerza en la posición de extremo izquierdo.

Durante el periodo de ausencia de Salem, Summerville logró ofrecer un nivel llamativo, al marcar 3 goles y dar otras tantas asistencias en 10 partidos en las distintas competiciones, con un total de 6 contribuciones de gol.

Su influencia no se limitó a los números, sino que se manifestó con claridad en su capacidad para regatear, penetrar las defensas y generar ocasiones, hasta convertirse en una de las armas ofensivas más destacadas de Al Hilal en el último periodo.

Summerville se impone e Inzaghi busca la solución

El regreso de Salem Al Dawsari coloca a Inzaghi ante un dilema técnico positivo: el capitán saudí posee una gran experiencia y la capacidad de decidir los enfrentamientos, mientras que Summerville ha ofrecido lo suficiente para reclamar su continuidad en el once inicial.

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Por tanto, la solución quizá no esté en sacrificar a uno de los dos, sino en buscar un nuevo rol que permita aprovechar las cualidades de ambos juntos.

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Entre las opciones planteadas está la posibilidad de emplear a Summerville en la posición de mediapunta por detrás del delantero, devolviendo a Salem al extremo izquierdo.

Pero el éxito de este escenario dependerá de la capacidad del jugador neerlandés para adaptarse a las exigencias del juego en zonas interiores, donde necesita tomar decisiones más rápidas y conectar las líneas de medio campo y ataque, en lugar de apoyarse en los espacios disponibles por las bandas.

Salem vuelve y una nueva competencia nace dentro de Al Hilal

Inzaghi ya había subrayado en declaraciones anteriores la importancia de Salem Al Dawsari para el grupo, lo que refleja el estatus que ocupa el capitán de Al Hilal dentro del equipo.

Con su regreso, el entrenador estará obligado a gestionar los minutos de participación y a repartir los roles de manera que se mantenga la eficacia del sistema ofensivo, especialmente con un calendario cargado de partidos y la multiplicidad de competiciones.

En contrapartida, Salem necesita recuperar su puesta a punto de forma gradual tras el periodo de ausencia, mientras que Summerville estará obligado a mantener su destacado nivel para demostrar su capacidad de influir incluso con el regreso de la competencia por su puesto.

Entre la experiencia del capitán saudí y el brillo del extremo neerlandés, Inzaghi tiene la oportunidad de desarrollar sus opciones ofensivas en lugar de limitarse a recuperar a un jugador para el once.

Así, el regreso de Salem podría pasar de ser un simple impulso moral para Al Hilal a convertirse en una oportunidad para introducir un cambio táctico importante. ¿Devolverá Inzaghi a su capitán al extremo izquierdo y trasladará a Summerville a la creación de juego, o preferirá rotarlos según la naturaleza de cada enfrentamiento?