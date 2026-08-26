Según informa Sactown Sport, el general manager Scott Perry, de los Sacramento Kings, está de visita en Florida para ver entrenamientos de Simmons. Según la información, el GM quiere comprobar si el tres veces All Star puede ser una opción seria para apoyar al rookie Darius Acuff Jr. en la posición de base.

Acuff Jr. está llamado a convertirse en el rostro del nuevo comienzo en Sacramento. Los Kings, que terminaron la pasada temporada con solo 22 victorias y 60 derrotas, seleccionaron al joven de 19 años en el séptimo puesto del draft de este año.

Simmons disputó hasta la fecha su último partido en la NBA en abril de 2025 con Los Angeles Clippers; la pasada campaña se la saltó por completo para, según declaraciones de uno de sus entrenadores, volver a ponerse en forma y recuperarse por completo de las muchas lesiones de su carrera en la NBA.

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Ben Simmons sufre un duro desplome en la NBA: de All Star a trotamundos

El jugador de 30 años ha vivido en los últimos años una caída casi sin precedentes. Después de seis años mayoritariamente exitosos en los Philadelphia 76ers, en los que fue elegido Rookie of the Year, tres veces All Star, dos veces para el All-Defensive Team y una vez para el All-NBA Third Team, su estrella empezó a apagarse lenta pero continuamente.

En los Brooklyn Nets le castigaron una y otra vez las lesiones, hasta el punto de que incluso se especuló con una retirada prematura. En febrero de 2025 quedó como agente libre tras un buyout y después se unió a los Clippers. Tras su salida de L.A. solo unos meses más tarde, al menos acaparó titulares positivos como pescador profesional durante su "año sabático". En mayo ganó con su equipo la Walker's Cay Open Cup del Sport Fishing Championship.

A mediados de agosto, el insider de la NBA Marc Spears ya informó de que varios equipos habían mostrado su interés en firmar con un salario mínimo de veterano al número 1 del draft de 2016. Spears habló concretamente de un equipo de la Conferencia Oeste, algo que encajaría con los Kings.

El propio Simmons ya dejó entrever hace unas semanas que apunta a un regreso al baloncesto profesional, compartiendo una críptica publicación en Instagram. "No cambiaría la historia. Los altibajos, el dolor, el tiempo, las lecciones. Acepto todo eso. Cada capítulo ha construido algo en mí que no podría haber construido de ninguna otra manera. Agradecido por el camino que he recorrido. Orgulloso de dónde estoy. Preparado para todo lo que está por venir", escribió junto a una imagen en la que aparece celebrando durante un entrenamiento.