El Al Hilal se prepara para recuperar a varias de sus piezas importantes antes del esperado enfrentamiento ante el Al Fateh, previsto para el sábado, dentro de los partidos de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un intento por superar los efectos de la reciente derrota asiática y volver a la senda de las victorias.

El Al Hilal había sufrido una sorprendente derrota ante el Al Shamal catarí por 3-1, la noche del martes, dentro de los partidos de la Liga de Campeones de Asia Elite, pero está cerca de recuperar los servicios de algunos de sus elementos fundamentales, mientras la situación de una de sus figuras más destacadas sigue ligada a la decisión del cuerpo técnico.

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En este contexto, las pruebas físicas a las que se sometió el serbio Sergej Savić, centrocampista del Al Hilal, mostraron su plena disponibilidad para participar en los próximos partidos, según revelaron fuentes especiales al periódico "Arriyadiyah", que aseguró que Simone Inzaghi planea contar con él ante el Al Fateh. Savić se había ausentado del enfrentamiento ante el Al Shamal por sentir una fatiga muscular.

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El Al Hilal también recupera los servicios del neerlandés Crysencio Summerville, que se ausentó del último partido asiático por sanción, por lo que queda disponible para Inzaghi en el enfrentamiento ante el Al Fateh, lo que da al entrenador opciones adicionales en la línea delantera antes del esperado encuentro.

Por el contrario, Inzaghi dudará entre la dupla Salem Al Dawsari y Sultan Mandash, durante la sesión de entrenamiento prevista para el viernes, para elegir el sustituto adecuado del brasileño Gabriel Martinelli, que sufre una lesión en el bíceps femoral, y los últimos entrenamientos decidirán la identidad del jugador que tendrá la oportunidad de participar.

Entre el regreso de Savić y Summerville, y la esperada elección entre Al Dawsari y Mandash, el Al Hilal sigue ordenando sus piezas antes del enfrentamiento ante el Al Fateh, en medio de la expectación por la decisión de Inzaghi respecto al once titular, en un momento en el que el equipo espera recuperar su equilibrio rápidamente tras el reciente tropiezo continental.