¿Regreso a su antigua casa? El jefe del Schalke le abre la puerta a Manuel Neuer antes del partidazo contra el Bayern de Múnich

Todo apunta a que Neuer, que el pasado mes de marzo celebró su 40º cumpleaños, pondrá fin a su carrera al término de la actual temporada. Por ahora, poco apunta a lo que el portero excepcional tiene previsto hacer después de su carrera en activo. Opciones no le faltarán a un hombre con la trayectoria deportiva de Neuer, su experiencia y los contactos correspondientes.

Antes del partidazo del sábado en Schalke, Alex Hefer puso sobre la mesa un regreso de Neuer a su antiguo club. Hefer, presidente del consejo de supervisión del S04, cree que Neuer «primero disfrutará de su tiempo» y luego pensará «qué quiere hacer», según explicó a Bild . «Si luego quiere trabajar en su antigua o en su nueva patria, eso debe decidirlo él mismo».

Neuer, natural de Gelsenkirchen, irritó a la mayor parte de la afición minera con su traspaso al Bayern de Múnich en 2011 y con las circunstancias que rodearon la operación. Para Hefer, sin embargo, ese capítulo debería estar cerrado: «Como club, podemos estar orgullosos de su carrera. Su salida fue controvertida, pero yo personalmente creo que todo el mundo puede cometer errores, especialmente cuando es joven. En algún momento, eso también se acaba».

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El Bayern también quiere seguir apostando por exjugadores en el futuro

En el Bayern, Neuer pasó de ser uno de los talentos de portero más prometedores del mundo a uno de los guardametas más grandes de todos los tiempos. Fue distinguido en varias ocasiones como mejor portero del mundo; en 2014 no solo fue campeón del mundo con Alemania, sino también deportista mundial; y con el Bayern, además de innumerables títulos de liga y Copas de Alemania, también ganó dos veces la Liga de Campeones.

El presidente Herbert Hainer ya subrayó que también para Neuer sería imaginable una carrera después de la carrera en el exitoso club muniqués. «Naturalmente, es nuestro deseo seguir integrando en el futuro a exjugadores, siempre que estén dispuestos», dijo Hainer. «Porque tienen una experiencia enorme, conocen el club y el fútbol profesional al dedillo, y eso es lo que nos ayuda».

El sábado, el Bayern se medirá, tras la victoria en casa por 5-1 en el partido inaugural de la temporada ante el VfB Stuttgart, a un Schalke que arrancó la campaña como recién ascendido a la Bundesliga con una derrota por 0-3 en el campo del FC Augsburgo.



