Compartir Sigue a GOAL en Google

El AC Milan ha confirmado que Carlo Ancelotti, figura legendaria del club, ingresará el próximo mes en su prestigioso Salón de la Fama. El actual seleccionador de Brasil volverá a San Siro para recibir el reconocimiento antes del partido de Serie A entre el Milan y el Parma.

Anuncios

Un regreso emblemático a San Siro

El legendario Ancelotti volverá a San Siro para una ceremonia especial el 6 de diciembre. El actual seleccionador de Brasil ha sido elegido como uno de los tres mejores centrocampistas de la ilustre historia del Milan, lo que le garantiza un lugar permanente entre los grandes referentes del club.

La entrega tendrá lugar justo antes del inicio del partido contra el Parma, un detalle que añade emoción a la ocasión. El Parma es el club de la ciudad natal de Ancelotti y también uno de los equipos a los que dirigió durante su dilatada carrera. Su excompañero Daniele Massaro será el encargado de entregar el trofeo a quien la afición del Milan llama cariñosamente «Carletto».

El legado de Ancelotti como jugador

Aunque muchos aficionados jóvenes lo conocen por su brillantez táctica en el banquillo, Ancelotti fue una pieza fundamental del legendario Milan de finales de los años ochenta y desempeñó un papel clave en el equipo que ganó todos los grandes títulos a las órdenes de Arrigo Sacchi.

Ancelotti jugó en el AC Milan desde 1987 hasta su retirada en 1992. Durante sus cinco años en el club disputó 160 partidos, marcó 11 goles y dio 12 asistencias. También conquistó numerosos títulos con el Milan: dos Copas de Europa, dos títulos de Serie A, dos Supercopas de la UEFA, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Italia.

Anuncios Anuncios

Maestro de los banquillos

El vínculo de Ancelotti con el club se hizo aún más fuerte cuando regresó a San Siro como entrenador en 2001.

Entre 2001 y 2009, Ancelotti dirigió al Milan y lo llevó a conquistar dos Champions League, un título de Serie A, dos Supercopas de la UEFA, un Mundial de Clubes, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia. Así consolidó aún más su reputación como especialista en competiciones europeas.

Pruebas decisivas para el Milan en la liga

El AC Milan ocupa actualmente la cuarta posición de la Serie A con 27 puntos, ocho menos que el líder, la Lazio, aunque tiene un partido pendiente. El Milan se prepara para enfrentarse al Cagliari el lunes y después al Parma el 6 de diciembre, con el objetivo de recortar distancias en la parte alta de la clasificación.