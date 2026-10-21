El plató de análisis posterior a la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona por 4-2 en la Liga de Campeones vivió un momento divertido que reunió a Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, con su compatriota Achraf Hakimi, estrella del conjunto parisino y capitán de Marruecos, después de que el técnico aprovechara su aparición televisiva para bromear con su exjugador sobre el cansancio y su sequía goleadora.

El Paris Saint-Germain asestó un duro golpe al Barcelona, infligiéndole su primera derrota de la temporada, en un duelo que vivió el brillo de Hakimi, quien fabricó el cuarto gol de su equipo con un pase decisivo a Fabián Ruiz en el minuto 86, aunque el partido no estuvo exento de su cara dolorosa, tras la lesión de Khvicha Kvaratskhelia en el ligamento cruzado de la rodilla.

Regragui estuvo presente en el plató del programa "Canal Champions Club" de la cadena francesa "Canal+" en calidad de analista, y cuando Hakimi apareció en una entrevista tras el partido, el exseleccionador de Marruecos no desaprovechó la ocasión de bromear con su jugador, elogiándolo al principio antes de iniciar una serie de comentarios irónicos.

Hakimi habló con franqueza sobre su sensación de cansancio en los últimos minutos, asegurando que siempre intenta dar lo máximo de sí dentro del campo, antes de reconocer que la suerte no le acompañó de cara a la portería a pesar de las ocasiones que tuvo.

Dijo: "Estaba cansado al final. Es cierto que intento dar lo máximo de mí sobre el terreno de juego, pero sentí el cansancio en los últimos minutos. Estoy muy contento con el pase decisivo, pero como he dicho, ha pasado mucho tiempo desde que marqué un gol. Tuve muchas ocasiones para marcar, pero el balón no entró en la red".

Regragui dijo en tono de broma, según recogió el sitio "Afrik-Foot", especializado en noticias del fútbol africano: "Habla bien francés, y eso es lo que me gusta de Achraf", antes de pasar al asunto del cansancio del que había hablado el jugador, preguntándose con una sonrisa: "Tú nunca te cansas, Achraf, ¿desde cuándo te cansas?", para después elogiar su pase decisivo que contribuyó a sellar el triunfo parisino.

El diálogo no se detuvo en el cansancio, pues Regragui pasó a otro punto relacionado con la sequía goleadora de Hakimi en el último periodo, diciéndole en broma: "Ha pasado mucho tiempo desde que marcaste un gol, Achraf, ¿no es así?".

La estrella del Paris Saint-Germain recibió las palabras de su exentrenador con una sonrisa, y mostró su alegría por reencontrarse con él en directo, diciendo: "Buenas noches, míster, me alegra escucharte".

Una relación que va más allá del campo: una petición simpática de Regragui

Estos momentos reflejaron la naturaleza de la relación que une a ambos hombres, después de haber trabajado juntos durante cuatro años en la selección de Marruecos, donde Hakimi fue uno de los pilares más destacados del equipo, antes de asumir el brazalete de capitán en algunas etapas de su trayectoria internacional.

Regragui cerró el diálogo con ese mismo ambiente distendido, al animar a su exjugador antes de recordarle, a modo de broma, que todavía espera su invitación a comer durante la semana.

Hakimi respondió con una sonrisa diciendo: "Si Dios quiere, si Dios quiere", en una escena que mostró el cariño mutuo entre ambos pese al final de su etapa de trabajo conjunto en la selección de Marruecos.

Hakimi se prepara, bajo el mando del nuevo seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi, para enfrentarse a la selección de Níger a finales de noviembre, en los dos partidos de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.