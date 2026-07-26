El panorama futbolístico iraquí vive un estado de gran expectación a la espera del anuncio del próximo paso de la Federación de Fútbol respecto al banquillo de la selección nacional, especialmente con la proximidad de la fecha de finalización del contrato del entrenador australiano Graham Arnold a finales del mes en curso.

En medio de esta incertidumbre, el nombre del entrenador marroquí Walid Regragui emerge como uno de los candidatos más fuertes sobre la mesa de los responsables iraquíes, en caso de que no se logre alcanzar una fórmula de acuerdo definitiva que garantice la continuidad del técnico australiano.

Regragui, la opción más destacada

Según el canal deportivo iraquí "Al Rabiaa", la Federación iraquí sitúa a Regragui a la cabeza de los candidatos para asumir la responsabilidad técnica, dado el rico bagaje que posee como entrenador y su amplia experiencia a nivel internacional, además de su huella excepcional en la historia del fútbol marroquí y árabe.

Esta orientación se apoya en el gran logro alcanzado por Regragui cuando condujo a la selección marroquí a las semifinales del Mundial de 2022 en Catar, en una gesta futbolística inmortal que consolidó su nombre entre los grandes entrenadores del mundo.

Las negociaciones con Arnold tienen prioridad

No obstante, cualquier paso oficial hacia la negociación con Regragui queda supeditado a lo que resulte de las conversaciones que se desarrollan actualmente con Arnold, ya que la dirigencia futbolística iraquí da prioridad a cerrar primero este asunto, ya sea con la renovación o con la separación.

Actualmente se celebran reuniones intensivas entre los responsables iraquíes, Arnold y su agente, con el fin de alcanzar entendimientos que garanticen la continuidad de la colaboración, especialmente tras su éxito al conducir a la selección hasta la clasificación para la fase final del Mundial desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

Para zanjar el asunto, la Federación formó un comité especial presidido por Younis Mahmoud, que incluye a los vicepresidentes Sarmad Abdulilah y Mohammed Nasser, para emitir la decisión definitiva antes de la finalización del contrato.

Regragui, disponible para una nueva experiencia

Por su parte, Regragui quedó disponible para afrontar una nueva experiencia desde la finalización de su contrato con la selección marroquí en marzo de 2026, tras una etapa repleta de logros coronada con la llegada a las semifinales del Mundial y culminada con la Copa Africana de Naciones 2025.

Pese a la fuerte presencia mediática de su nombre, la Federación iraquí no ha abierto hasta ahora ninguna negociación oficial con él, lo que significa que el asunto sigue en fase de evaluación, a la espera de la resolución definitiva sobre el futuro de Arnold en los próximos días.