Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, abordó varios temas importantes durante su rueda de prensa de este miércoles, tras el anuncio de la lista de Marruecos de cara a la concentración del presente mes de noviembre, en la que disputará dos partidos ante Níger los días 13 y 17 de noviembre, dentro de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

El técnico marroquí se refirió a los motivos del regreso de Youssef En-Nesyri a la lista tras su ausencia en las anteriores convocatorias, respondió también a las críticas relacionadas con la citación de jugadores que no disponen de suficientes minutos de juego con sus clubes, y habló sobre la situación de Brahim Díaz en el Real Madrid, además de la evolución de las lesiones de varios elementos clave, encabezados por Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Ayoub El Kaabi.

Ouahbi explica los motivos del regreso de En-Nesyri

Mohamed Ouahbi reveló que Youssef En-Nesyri no estaba fuera de los planes del cuerpo técnico en el último periodo, pese a su ausencia en las listas de la selección, subrayando que el equipo técnico siguió de forma continua al delantero marroquí durante su etapa en el Al-Ittihad de Yeda.

Ouahbi dijo al respecto, según destacó el sitio marroquí "Botola": "En-Nesyri está, de hecho, dentro de nuestra lista ampliada, y le seguimos de forma continua, igual que a todos los jugadores, desde el primer día. Hemos seguido todos sus partidos con el club saudí, ya sea en la Liga de Campeones de Asia, en la Copa o en la Liga. Nos preocupamos de ver sus partidos cada semana, y es un jugador al que no hemos dejado de seguir desde el principio".

Y añadió: "En el último periodo, decidimos apoyarnos en otros jugadores, concretamente en delanteros que poseen características similares a las suyas durante el último Mundial. Desde entonces, hemos realizado una concentración de preparación, y hoy vemos que las características de En-Nesyri pueden aportarnos un plus, especialmente ante una selección como Níger".

Mazraoui y los minutos de juego: Ouahbi responde a las críticas

Ouahbi abordó las críticas que recibió la convocatoria de algunos jugadores pese a no participar con regularidad en sus clubes, subrayando que el número de minutos de juego no puede ser el único criterio para determinar los elementos que merecen representar a la selección marroquí.

El técnico marroquí dijo en respuesta a estas críticas: "Cuando se trata de elegir a los jugadores, basta con buscar en internet el número de minutos de juego y luego convocar a los jugadores que han acumulado la mayor cantidad de ellos para formar la selección marroquí; pero si ese es el único criterio para elegir a los jugadores de la selección, entonces no hace falta que yo ocupe este puesto".

Explicó que las decisiones técnicas están sujetas a otras consideraciones relacionadas con la compenetración y la táctica, y agregó: "Hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta, entre ellos encontrar la compenetración entre los jugadores y elegir los elementos que encajen con nuestro estilo de juego, porque disponemos de un enfoque táctico claro y sabemos muy bien de qué manera queremos jugar, independientemente de quién sea el rival".

Ouahbi citó el caso de Noussair Mazraoui, cuya limitada participación con su equipo suscitó dudas sobre su convocatoria, diciendo: "Habláis de Mazraoui, que no participa mucho con su equipo, pero basta con que sigáis sus partidos con la selección marroquí. Si decís que, debido a su escasa participación con su club, ya no tiene el nivel exigido para representar a la selección, no puedo responder a este planteamiento, con todo mi respeto".

Y continuó defendiendo al lateral marroquí: "No es solo una cuestión de cifras o cálculos, sino que también tiene que ver con las cualidades del jugador y con su capacidad para hacer a la selección más fuerte. Mazraoui ha ofrecido buenos niveles con la selección marroquí en distintas competiciones, y siempre ha estado a la altura de las expectativas".

Cerró este tema insistiendo en que el descenso de la participación de cualquier jugador con su club no significa necesariamente que pierda su lugar en la selección, aclarando: "No es lógico que dejemos de convocar a un jugador solo porque su nivel haya bajado un poco con su equipo, pues sabemos muy bien lo que cada jugador puede aportar a la selección".

Brahim Díaz: deseo de participar más con el Real Madrid

Ouahbi también habló sobre la situación de Brahim Díaz en el Real Madrid, ante la escasez de minutos de juego con el equipo español, subrayando que el jugador desea participar en mayor medida, pero que no siente preocupación por su nivel cuando se incorpora a la selección marroquí.

Ouahbi dijo: "Tanto para nosotros como para él, Brahim desea tener más minutos de juego. Quiere participar más con el Real Madrid, pero juega en uno de los mejores clubes del mundo, donde la competencia es muy fuerte".

Y añadió: "Pero no sentimos preocupación por su nivel, porque cuando se une a la selección marroquí está muy contento de estar con nosotros y muestra un gran entusiasmo y deseo de dar todo lo que tiene".

El seleccionador de Marruecos expresó su esperanza de que Díaz aproveche su participación con la selección para ofrecer niveles destacados que le ayuden a conseguir más oportunidades con el Real Madrid, diciendo: "Por eso seguiremos animándolo, y esperamos, si Dios quiere, que ofrezca con nosotros grandes partidos, para que pueda regresar al Real Madrid y conseguir más minutos de juego, porque no puedo intervenir en las decisiones de los entrenadores, ya que cada entrenador busca sus propias soluciones".

La situación de los lesionados y la fecha del regreso del cuarteto

En otro orden de cosas, Ouahbi tranquilizó a la afición marroquí sobre el estado físico de Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Ayoub El Kaabi, expresando su optimismo sobre su capacidad para recuperar la forma antes de la Copa Africana de Naciones.

El técnico de Marruecos aclaró que no puede fijar una fecha exacta para el regreso de los jugadores, señalando la dificultad de precisar el periodo de recuperación incluso para los médicos, dada la diferencia en las circunstancias de las lesiones y en las fases de rehabilitación.

Ouahbi dijo: "Estoy en contacto con ellos; son periodos difíciles, y seguimos apoyándolos y acompañándolos durante la fase de rehabilitación, y volverán más fuertes".

Y añadió que la selección podría recuperar los servicios de varios lesionados durante el próximo mes de marzo, subrayando que el cuerpo técnico sigue la evolución de su estado de forma continua y no trata sus ausencias como un problema permanente.

El técnico marroquí consideró que las lesiones obligan al cuerpo técnico a buscar soluciones alternativas y a probar otros elementos, lo que da la oportunidad a nuevos jugadores de demostrar sus capacidades y ayuda, al mismo tiempo, a elevar el nivel de competencia dentro del grupo.

Ouahbi recalcó que las lesiones son parte del fútbol, expresando su confianza en el regreso de los cuatro jugadores antes de la Copa Africana de Naciones, para que sus ausencias no afecten a los preparativos de la selección de cara a la cita continental.