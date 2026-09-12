La dupla formada por Anthony Gordon y Dani Olmo sigue desempeñando un papel importante en el incremento del botín goleador del equipo, después de haber contribuido de forma directa a la creación de goles durante los primeros partidos de la temporada, pese a que ninguno de los dos ha marcado hasta ahora.

Según el diario español "Mundo Deportivo", en los cinco primeros partidos de la temporada marcaron todos los jugadores de la línea ofensiva disponibles que llevan dorsal del primer equipo, a excepción de Anthony Gordon y Dani Olmo.

Ambos jugadores tienen capacidad para marcar y trabajarán en aumentar la producción goleadora del equipo esta temporada, después de que Raphinha abriera su cuenta con 8 goles, Lamine Yamal con 5 goles, Fermín López con 4 goles y Karim Adeyemi con dos goles, mientras que el recién llegado Gabriel Jesus también marcó su primer gol en la portería de los rivales.

Y pese a que Gordon y Olmo aún no han celebrado ningún gol, ambos jugadores han contribuido de forma directa a la creación de goles.

El inglés dio 5 asistencias en los cuatro partidos que ha disputado en la liga, ya que comenzó su andadura con dos goles servidos ante el Elche, después dio otras dos asistencias ante el Rayo, antes de sumar una asistencia ante el Valencia.

En el duelo ante el Valencia, Dani Olmo dio también otras dos asistencias durante la victoria por 5-0.

Además de Gordon y Olmo, los delanteros Hamza Abdelkarim y Jesse Bijssou tampoco han logrado marcar ningún gol hasta ahora, pese a estar con el primer equipo con dorsales del filial.

El delantero egipcio jugó solamente 4 minutos, mientras que el belga aún no ha registrado su primera aparición.



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