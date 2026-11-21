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Bruno Fernandes y Ermedin Demirovic podrían jugar en el AC Milan. Ese sería, al menos, el plan de Markus Krösche.

Aunque Markus Krösche todavía no ha asumido oficialmente su cargo en el AC Milan, ya estaría trabajando en dos operaciones espectaculares. Según informan los periódicos italianos, el futuro director deportivo tiene en su radar tanto a Bruno Fernandes (Manchester United) como a Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).

El Corriere dello Sport asegura que Krösche ya está preparando el fichaje de Fernandes para este invierno. El capitán del United, cuyo contrato vence en verano, estaría abierto a un traspaso y también vería con buenos ojos volver a trabajar con el entrenador Ruben Amorim.

Sin embargo, el contrato de Fernandes incluye una opción para prorrogarlo un año. Además, Mauricio Pochettino, nuevo técnico de unos Red Devils que vuelven a atravesar una crisis, dejó claro recientemente: "Bruno es nuestro capitán y un jugador importante". El jugador de 32 años había tenido antes un desencuentro temporal con su predecesor, Michael Carrick.

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Después circularon rumores de que Fernandes había paralizado por completo, de momento, las conversaciones para renovar su contrato. En lugar de ello, quería esperar a ver cómo empezaba su relación de trabajo con Pochettino, según el tabloide inglés Sun.

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AC Milan: ¿también interesa Ermedin Demirovic?

Según parece, la máxima prioridad del Milan para este invierno es, no obstante, fichar a un nuevo delantero. Según Tuttosport, Demirovic ha surgido como una alternativa más barata a Endrick (Real Madrid) y Nicolo Tresoldi (FC Brujas), que costarían unos 70 millones de euros cada uno y llevan tiempo vinculados a los rossoneri.

El contrato de Demirovic en el club a orillas del Neckar se extiende hasta 2028 y, por ahora, no hay indicios de una renovación. Más aún cuando ese mismo verano vencen en Stuttgart otros muchos contratos , algunos de los cuales tienen mayor prioridad. Esto daría al Milan motivos para confiar en que podrá negociar un buen acuerdo. Además, Krösche mantiene excelentes contactos en la Bundesliga por su trayectoria profesional, después de haber dejado el Eintracht Frankfurt por voluntad propia hace apenas unas semanas.

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¿Por qué hubo rumores sobre Ermedin Demirovic en verano?

Ya en verano, a raíz del costoso fichaje de Dzenan Pejcinovic, persistieron los rumores sobre una posible salida de Demirovic , a quien se vinculó con el Galatasaray de Estambul. Sin embargo, el bosnio decidió quedarse y desde entonces ha jugado más minutos que el nuevo fichaje, que hasta ahora no ha tenido fortuna.

Además del Milan y del importante club turco, que sigue interesado, otros equipos de la Premier League también estarían pendientes de la situación del jugador de 28 años.