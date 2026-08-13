De cara a una nueva ocupación del cockpit en caso de una salida del cuatro veces campeón del mundo, el expiloto Ralf Schumacher puso sobre la mesa al piloto de Williams Carlos Sainz.
«En Williams hay chispa», comentó Schumacher sobre las recientes informaciones de los medios, según las cuales el español de 31 años había rechazado una oferta muy lucrativa de su actual empleador para renovar su contrato. El contrato de Sainz con la histórica escudería británica expira a finales de 2026 y, según se ha sabido, Williams habría ofrecido 30 millones de euros por su firma en un nuevo documento.
De hecho, en las últimas fechas Sainz se mostró cada vez más descontento con el rendimiento del coche de este año. En lugar de poder pelear por victorias y podios, Williams tiene grandes problemas para meter con regularidad a sus dos coches en los puntos. Tras once carreras del Mundial, el equipo ocupa un decepcionante noveno puesto con apenas once puntos sumados.
«El coche de este año se ha quedado por debajo de sus posibilidades y ha estado muy lejos de cumplir nuestras expectativas por muchas razones diferentes», explicó Sainz, y añadió, al ser preguntado por su futuro: «Tengo que reajustar mi manera de pensar para hacerme una idea de dónde estaré dentro de tres o cuatro años. Pero sigo confiando en el camino y en el proyecto».
Schumacher tampoco deja en buen lugar las prestaciones mostradas hasta ahora por la histórica escudería. «El equipo ha cometido un error enorme con el coche. También Vowles (el jefe del equipo James Vowles; nota de la redacción), que por primera vez con el nuevo reglamento pudo construir por completo un coche con su gente. Evidentemente, Vowles no se ha organizado bien. Seguro que también allí hay problemas».getty
¿También es Oscar Piastri un candidato en Red Bull?
Según Schumacher, Red Bull podría ofrecer a Sainz una salida a este embrollo. Allí, Verstappen parece coquetear cada vez más claramente con su marcha, ya sea para fichar por otro equipo o incluso para abandonar por completo la Fórmula 1.
Sainz, que conoce perfectamente a Red Bull por su etapa como piloto júnior y titular en el antiguo equipo B Toro Rosso, podría dar el salto si quedara libre un cockpit. «Al parecer ha rechazado una oferta de Williams. ¿Tiene eso que ver con que Max Verstappen podría dejar Red Bull?», especuló Schumacher.
Además de Sainz, también se mencionó una y otra vez a Oscar Piastri como posible candidato en caso de que Red Bull perdiera realmente a Verstappen. A través de su representante Mark Webber, excompañero de equipo de Sebastian Vettel, el joven australiano mantiene buenos contactos con el equipo austro-británico.