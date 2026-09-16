Recuerdos dolorosos de Sevilla: el escenario de García amenaza la racha del Barcelona

Juan García, guardameta del Barcelona, encendió las alarmas entre la afición del conjunto catalán tras salir sustituido en el partido ante el Racing de Santander, lo que deja en duda su participación en el próximo encuentro contra el Sevilla.

Hans Flick, entrenador del Barcelona, sorprendió a todos al descanso del partido ante el Racing al sustituir a García por primera vez esta temporada, dando entrada al veterano suplente Wojciech Szczesny.

Según informes de prensa, una lesión fue el motivo del cambio de García: mientras el portero intentaba recuperar un balón que había salido del campo al final de la primera parte, resbaló sobre el césped artificial mojado, lo que provocó un movimiento antinatural y una leve torcedura en su tobillo.

Aunque los informes apuntan a que la lesión es leve, no descartan la ausencia del guardameta español en el partido del Barcelona contra el Sevilla, previsto para el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la séptima jornada de LaLiga.

Recuerdos dolorosos

La ausencia de García en el duelo ante el Sevilla traerá a la memoria el escenario de la temporada pasada, cuyo desenlace la afición del Barça no desea que se repita.

Si bien el arranque de temporada del Barcelona fue espectacular, con victorias en 5 de sus primeros 6 partidos (empate 1-1 con el Rayo Vallecano), García sufrió una lesión en el encuentro ante el Real Oviedo, lo que obligó al Barça a recurrir al suplente Szczesny.

En el primer partido tras la lesión de García, Szczesny superó la prueba y guio al equipo hacia una valiosa victoria por 2-1 sobre la Real Sociedad en el estadio Spotify Camp Nou.

Pero el siguiente encuentro fue testigo de una derrota catastrófica del Barcelona por 1-4 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la octava jornada de aquel momento.

En aquel partido, disputado el pasado octubre, Szczesny encajó 4 goles firmados por Alexis Sánchez (de penalti), Isaac Romero Bernal, José Ángel Carmona y Akor Adams, mientras que Marcus Rashford marcó el gol que salvó el honor catalán.

Los temores se renuevan

En unos días, el Barcelona tendrá una cita con el mismo rival, en el mismo estadio, y podría ser Szczesny de nuevo el portero del equipo.

Y no solo eso, sino que el regreso de Szczesny a la portería del Barcelona esta temporada llega con un nuevo error catastrófico que multiplica la preocupación.

En el partido ante el Racing, en el que Szczesny entró como suplente, el guardameta polaco cometió un grave error tras entretenerse con el balón frente a la portería, lo que aprovechó el marroquí Yasser Zabiri para marcar el segundo gol del equipo visitante.

¿Se romperá la racha otra vez?

Esta vez el Barcelona llega al feudo del Sevilla en un estado de forma sin precedentes, con victorias en sus primeros 7 partidos en todas las competiciones esta temporada, 6 de ellos en la Liga española y uno en la Liga de Campeones de Europa.

Además, ha marcado 33 goles en todos los partidos, a un promedio cercano a los 5 goles por encuentro.

¿Superará el Barça la prueba andaluza esta vez gracias al aterrador nivel que exhibe, o caerá el equipo en la trampa ante la posible ausencia de su portero titular?