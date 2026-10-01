"Vaya, qué portero", elogió Klopp ante el partido en el Allianz Arena de Múnich en ZDF las cualidades de Urbig, y luego contó que ya le había llamado la atención hace algunos años como guardameta de Segunda.

"Sabía que estaba en Fürth, pero no exactamente por qué. Una vez tuvimos un partido de preparación con el Liverpool contra el Fürth y después mi entonces entrenador de porteros dijo directamente: 'Ese chico es muy interesante'", recordó Klopp sobre una casi bochornosa derrota en un amistoso con los Reds en la pretemporada de verano de 2023.

Urbig, que entonces aún tenía 19 años, acababa de ser cedido por el 1. FC Köln al club de Segunda Greuther Fürth e hizo obviamente un muy buen partido en el amistoso contra el gran Liverpool pese a encajar cuatro goles. El Fürth incluso estuvo a punto de ganar el duelo ante los ingleses, entonces entrenados por Klopp, y mandaba por 4-3 poco antes del final. En el minuto 89, la superestrella Mohamed Salah, que este verano ha dejado Anfield Road rumbo al Trabzonspor, logró aun así el gol que fijó el 4-4 definitivo.

¿Qué es lo que más interesa a Jürgen Klopp de Jonas Urbig?

"Ayer vinimos en coche a la rueda de prensa, estuvimos dos horas juntos en el coche: ahora ya lo sabemos todo el uno del otro. Nada que yo no quisiera saber", desveló Klopp, dando a entender que pudo conocer mejor a Urbig durante el viaje conjunto en coche al escenario del partido, en Múnich, el miércoles. "¿De dónde viene? ¿Quién es el chico?", explicó que eso era lo que le interesaba el seleccionador nacional. "Al portero ya lo he visto cada día en los entrenamientos y es mucho más emocionante saber qué clase de persona hay detrás."

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Tras su año de cesión en Fürth, Urbig regresó en 2024 a su club de formación, el Köln, y en un primer momento se convirtió en el número uno del entonces equipo de Segunda de la ciudad de la catedral. Sin embargo, unos meses después Marvin Schwäbe le relegó al banquillo y, a comienzos de 2025, llegó su fichaje por el Bayern. Allí, desde entonces, está siendo preparado como sucesor de Manuel Neuer y sigue teniendo minutos con cierta regularidad; en la presente temporada ya ha disputado dos partidos. Si Neuer pone fin a su carrera el próximo verano, Urbig está previsto como el nuevo número uno del récordman alemán.

Después de que el exseleccionador Julian Nagelsmann lo convocara por primera vez para la selección absoluta poco antes del Mundial de 2026, también el sucesor de Nagelsmann, Klopp, citó al portero suplente del FCB. En el duelo con Serbia, Urbig se puso por primera vez bajo palos con el equipo de la DFB.