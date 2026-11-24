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Luis Enrique recordó con cariño su temporada 2011-12 al frente de la Roma y advirtió al Paris Saint-Germain de que se encontrará con un rival sin miedo en la Champions League bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini. El técnico del PSG también rememoró sus enfrentamientos con Gasperini en la Serie A y destacó que el estilo agresivo de la Roma pondrá a prueba al vigente campeón.

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Enrique advierte al PSG de que la Roma no tendrá miedo

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, advirtió a sus jugadores de que les espera una prueba táctica inusual y exigente cuando la Roma visite el Parque de los Príncipes en la Champions League. Pese a ocupar el 20.º puesto en la clasificación de la fase liga, el equipo de Gian Piero Gasperini llega a París tras marcar 19 goles en sus últimos cinco partidos, incluida una victoria por 5-1 ante el Parma con cuatro goles de Donyell Malen.

«Será un partido muy diferente a los que estamos acostumbrados; será complicado porque es un equipo que defiende de una manera particular», declaró Luis Enrique a PSGTV. «Perdieron un partido contra el Real Madrid (3-4) después de ir ganando por dos goles, y les pasó lo mismo contra el Manchester United (3-2). Es un equipo que juega sin miedo, así que será muy difícil ganar».

Buenos recuerdos de su etapa en Roma en 2011-12

El partido reunirá a Luis Enrique con la Roma, el club en el que asumió su primer puesto al frente de un primer equipo en junio de 2011, después de entrenar al Barcelona B. Aunque su única temporada en la capital italiana incluyó una eliminación de la Europa League ante el Slovan Bratislava y terminó con su marcha tras no lograr la clasificación para competiciones europeas, el español habló con cariño de aquella experiencia.

«Han pasado 15 años, fue muy especial para mí. Guardo buenos recuerdos de mi año en Roma», dijo Luis Enrique. «Cada vez que tengo la oportunidad de visitar Roma siento algo maravilloso, es magnífico. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero así es la vida. Hay que aceptarlo. Guardo recuerdos muy positivos de aquello».

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Nuevo duelo con Gasperini

Luis Enrique también expresó su profunda admiración por el entrenador de la Roma, Gasperini, y recordó que coincidieron en Italia cuando este dirigió brevemente al Inter de Milán durante la temporada 2011-12. Antes de su duelo desde los banquillos en París, elogió la marcada identidad táctica del veterano técnico italiano.

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«Es un entrenador con mucha experiencia que me gusta mucho. Sus equipos tienen una identidad y un estilo de juego muy claros, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados», explicó Luis Enrique. «Cuando yo estaba en la Roma, él estaba en el Inter y no le fue bien. Pero demostró su nivel; es un entrenador de primer nivel y, como técnico, me motiva ver a los equipos de Gasperini».

Rachas históricas europeas en juego

El PSG llega al partido invicto en sus últimos 14 encuentros de Champions League, con lo que iguala el récord francés que estableció el Lyon entre 2004 y 2006. Tampoco ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos europeos en casa contra rivales italianos.

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Una victoria ante la Roma, que ha encajado goles en 33 partidos consecutivos de Champions League a domicilio, daría a Luis Enrique cinco triunfos seguidos en la fase de grupos europea por primera vez en su carrera.