Zidane Iqbal, jugador de la selección de Irak, reveló los detalles del altercado que protagonizó con varios jugadores de Kuwait tras el final del enfrentamiento entre ambas selecciones en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", asegurando que lo sucedido se produjo después de que él y su familia fueran objeto de insultos durante el partido.

La selección de Irak logró una emocionante victoria sobre Kuwait por 3-2, luego de que Iqbal marcara el primer gol, antes de que Saif al-Rashid y Karrar Nabil añadieran el segundo y el tercero, mientras que Yousef Nasser anotó los dos goles de la selección kuwaití.

Iqbal explicó, en declaraciones a los medios de comunicación tras el partido, que algunos jugadores de Kuwait y sus aficionados le dirigieron expresiones ofensivas hacia él y su familia, además de burlarse del origen pakistaní de su padre, señalando que habló con el capitán de Kuwait, Yousef Nasser, acerca de lo ocurrido.

Iqbal declaró: "Hablé con el capitán de Kuwait y le dije que no tengo ningún problema con vuestros jugadores, pero los jugadores decían que mi padre es pakistaní, y eso es cierto. Soy musulmán, gracias a Dios, y todos somos una sola nación, ya seas de Pakistán, de Irak o de cualquier lugar, no hay ningún problema, pues todos seguimos el islam".

Y añadió: "Si vais a calificar a mi padre de pakistaní y a decir cosas muy groseras sobre mi madre, aseguraos primero de ganar, porque si yo gano, celebraré. Y si les respondo dentro del campo, dirán que Zidane provoca problemas, pero en el Mundial no provoqué ningún problema, y cuando jugamos contra otros equipos no provoco problemas".

El jugador de Irak subrayó que la competencia dentro del campo debe mantenerse dentro del marco del respeto, diciendo: "El fútbol se basa en el respeto, y estoy de acuerdo con eso al cien por cien, pero si vais a insultar a mi familia y a faltarles al respeto, no hay problema, pero aseguraos de ganar, porque al terminar el partido todo se acaba".

Iqbal también habló sobre su celebración de su gol ante la afición kuwaití, aclarando que los silbidos que recibió antes del partido fueron el motivo de su reacción, y dijo: "Escuchaba a la afición kuwaití silbar antes del partido, no hay problema, marcaré y luego veréis. Y cuando celebré mirándolos, no dijeron nada, solo me miraban, así que dije: bien, excelente, ahora recordarán al chico pakistaní que marcó en la portería de Kuwait".

Ayman Hussein, capitán de la selección de Irak, contribuyó a contener la situación tras el partido, después de acompañar a Yousef Nasser al vestuario de la selección iraquí para poner fin a la disputa entre ambas partes.

Iqbal apareció en un vídeo durante la reconciliación, antes de que ambos jugadores intercambiaran un abrazo y se pusiera fin a la tensión entre ellos.

La celebración de Iqbal y el altercado que la siguió generaron polémica entre los aficionados en las redes sociales, ya que algunos seguidores consideraron que la celebración era una parte natural de la competencia, mientras que otros rechazaron las celebraciones que provocan a la afición rival.

Por otro lado, otras opiniones coincidieron en rechazar dirigir insultos a los jugadores y sus familias o inmiscuir sus vidas personales en el ambiente de la competencia.

La selección de Irak, campeona del torneo en 2025, se prepara para enfrentarse a Arabia Saudí el próximo martes en la tercera y última jornada de la fase de grupos, tras haber empatado con Omán 1-1 en la primera jornada y haber vencido a Kuwait 3-2.

Por su parte, la selección kuwaití disputa su último partido ante el Sultanato de Omán, tras haber sufrido dos derrotas frente a Arabia Saudí e Irak.