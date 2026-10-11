Esta acción de los aficionados de los Skyblues se remonta a una época oscura del club. Según The Mirror , un tal Frank Newton habría sacado por primera vez una banana de imitación en la grada durante un partido en casa contra el Plymouth Argyle, disputado en el antiguo estadio de Maine Road en la temporada 1987/88, cuando el Manchester City acababa de descender de la máxima categoría inglesa a segunda división.

Era una especie de homenaje a Imre Varadi, ídolo del club por entonces, que marcó 31 goles en 81 partidos con el Manchester City y a quien un aficionado había apodado «Imre Banana». Ante el declive deportivo, los seguidores del City recurrieron al humor negro para distraerse de lo que veían sobre el césped. También empezaron a corear el nombre del delantero, hasta que aquello se convirtió en una auténtica moda. Se dice que, aquel Boxing Day, 10.000 aficionados viajaron a un partido fuera de casa contra el Stoke City provistos de todo tipo de bananas.

Al mismo tiempo, el fútbol inglés atravesaba uno de sus peores momentos también fuera de Manchester. A los estadios deteriorados se sumaban numerosos aficionados violentos. El vandalismo futbolístico estaba tan extendido que incluso se llegó a prohibir temporalmente a los clubes participar en competiciones europeas. El detonante de la sanción fue la tragedia de Heysel de 1985, en la que 39 personas murieron a causa de la violencia de los aficionados durante la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus de Turín. Según otra versión, la banana apareció por primera vez en un partido del Manchester City precisamente para levantar el ánimo.

Bananas en Liverpool: por qué el Manchester City vuelve a recurrir al humor negro

En cualquier caso, esta fruta reaparece en las ocasiones especiales relacionadas con los Citizens desde los años 80. Así ocurrió también en la victoria, a la postre contundente, por 3-0 en Liverpool. Debido al largo parón de selecciones, el partido ofreció a los aficionados la primera oportunidad de reaccionar al fallo sobre el escándalo financiero. Hace unos días, el Manchester City había sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos por infringir las normas financieras de la liga. Se enfrenta a sanciones draconianas, que podrían llegar hasta la pérdida de numerosos títulos y un descenso forzoso. Motivos suficientes para buscar una distracción con unas cuantas bananas gigantes.

Además, los aficionados de los Reds habían recibido a Erling Haaland y compañía con una sonora pitada cuando el plantel de estrellas del Manchester City saltó al césped. También mostraron algunas pancartas alusivas a las numerosas infracciones del club. A las afueras del estadio se produjo, además, un enfrentamiento tenso. Los dos grupos de aficionados se dedicaron gestos ofensivos e insultos. A la llegada del autobús del equipo, los seguidores del Liverpool corearon: «B*stardos tramposos: sabéis muy bien lo que sois».

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El Manchester City ha recurrido: ¿cuándo se tomará una decisión?

El Manchester City ya ha recurrido el fallo de la comisión independiente. Dadas las circunstancias, casi nadie espera una decisión rápida sobre la sanción al club.

Pese a la gravedad de las acusaciones, los aficionados del Manchester City siguen apoyando a su club. Noel Gallagher, guitarrista de Oasis y reconocido seguidor del equipo, declaró, por ejemplo, a The Athletic que la posibilidad de caer a segunda división no le molestaría demasiado. «Adelante. Con este club ya he vivido descensos peores de lo que os podéis imaginar. (...) Si este club tiene que disputar mil partidos a puerta cerrada en Uganda, allí estaré».