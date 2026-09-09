¡Recuerda a Toni Kroos! Niko Kovac nunca había tenido en el BVB a un jugador como Joey Veerman

No hay duda: a Borussia Dortmund tampoco le faltaron en las temporadas pasadas centrocampistas centrales muy aptos, tanto en funciones ofensivas como defensivas. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt y, hasta el pasado parón invernal, también Pascal Groß son perfiles de jugador distintos, pero todos tienen sus cualidades. Lo que sí comparten, sin embargo, es que el técnico Niko Kovac aparentemente no confió en ninguno de ellos para construir de verdad el juego del Dortmund por el centro.

No hace falta ni reprochárselo: Kovac ha demostrado durante su carrera como entrenador que, en general, no va especialmente con él eso de una salida de balón centrada y que, especialmente bajo la presión del rival, prefiere el pase rápido a la banda. Si al juego del BVB en la pasada temporada se le atribuyó cierta pobreza creativa, fue también porque los centrocampistas centrales tocaban comparativamente poco el balón y los jugadores de banda podían ser marcados con relativa facilidad en los costados.

¿Cuántos toques de balón sumó Joey Veerman para el BVB contra el Villarreal?

Este verano, sin embargo, el BVB ha fichado a un jugador al que ni siquiera Kovac puede, o quiere, quitarle de la cabeza el juego por dentro. Porque Joey Veerman no solo reclama constantemente a sus compañeros que le jueguen el balón por el centro. Gracias a su impresionante calidad de pase, a una inteligencia táctica no menos notable y a un sentido del timing que recuerda a metrónomos como Rodri, Toni Kroos o Andrea Pirlo, normalmente hace cosas bastante buenas con los balones que recibe.

Si en el afortunado 3-2 ante el TSG Hoffenheim en la Bundesliga, tras ingresar al campo, por fin aportó calma y estructura al juego del Dortmund, en el innecesariamente ajustado 3-2 del estreno en la Champions League ante el FC Villarreal actuó desde el inicio como un director de orquesta que hizo mejores a los compañeros que tenía a su alrededor. Felix Nmecha a su lado en el doble pivote, Marcel Sabitzer por delante a la izquierda, Konstantinos Karetsas hasta su lesión y luego Ethan Nwaneri por delante a la derecha no solo le pasaron el balón a Verman con frecuencia, sino que también lo recibieron de vuelta de él en posiciones incluso mejores que antes.

Sumó 99 contactos con el balón ante el Villarreal, una cifra fuerte incluso para un centrocampista cuyo entrenador no se llama Niko Kovac y que representa un estilo de juego algo más dominante que el técnico del BVB. De sus 87 pases, 82 encontraron a un compañero; también impresionó la variedad de sus pases y de sus destinatarios. Veerman jugó el balón prácticamente a todos y desde cualquier posición del campo, y además bajo presión del rival. Que Veerman, al igual que su referente Pirlo, no es ni el más rápido ni el más dinámico, apenas se nota cuando, como ante el Villarreal, casi no pierde la pelota y además encuentra pases inteligentes incluso bajo presión rival.

¿Qué dijo Niko Kovac sobre Joey Veerman?

“Con el balón es realmente muy bueno, por eso también lo hemos fichado, para encontrar soluciones precisamente en esas situaciones ajustadas, cuando la presión del rival se hace tan grande, incluso en espacios reducidos”, había elogiado Kovac al neerlandés ya después del partido contra el Hoffenheim. Ante el Villarreal, el rey de las asistencias de la pasada temporada en la Eredivisie (14 asistencias) estuvo todavía mejor. Como muy tarde después de este partido, se entiende por qué Veerman, llegado desde el PSV Eindhoven por unos 22 millones de euros, ya antes del inicio de la temporada había sido señalado por algunos expertos como el mejor fichaje de la Bundesliga.

Si sigue así, Joey Veerman no solo podría ser en Dortmund el jugador que Borussia Dortmund había estado buscando y el que le da al BVB lo que tanto le faltó últimamente: también podría ser el futbolista que cure a Niko Kovac de su latente fobia al centro. Lo que quizá sería una noticia todavía mejor.



