El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, ha recorrido la mitad del camino hacia un nuevo logro con el Zaeem, tras conducirlo a una emocionante victoria sobre el Al-Qadisiyah por 3-2, en el duelo que enfrentó a ambos equipos la noche del viernes dentro de las competiciones de la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Los tres puntos no fueron la única ganancia del Al-Hilal en este difícil duelo, ya que la victoria trajo consigo una cifra llamativa para su entrenador italiano, que sigue reforzando su registro con el equipo desde que asumió el cargo, coincidiendo con el encendido de la lucha por el liderato de la liga.

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Con esta victoria, Inzaghi alcanzó su triunfo número 50 con el Al-Hilal en las distintas competiciones locales y continentales, en 66 partidos que ha disputado al frente de la dirección técnica del equipo, acercándose así a la barrera del centenar en número de victorias, tras recorrer la mitad del camino hacia esa cifra.

Durante los 66 partidos, el entrenador italiano sufrió la derrota en 3 ocasiones, mientras que 12 duelos terminaron en empate, según las cifras de su registro con el Al-Hilal, en un balance que refleja el gran número de victorias que ha logrado durante su etapa con el equipo.

El registro de victorias de Inzaghi podría haber ascendido a 51 triunfos, de haberse contabilizado la clasificación a costa del Al-Ahli en las semifinales de la pasada edición de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, pero aquel duelo se decidió en los penaltis por 5-4, y por ello no entra dentro de las victorias conseguidas en el tiempo reglamentario de los partidos.

En cuanto a la clasificación de la liga, la victoria otorgó al Al-Hilal el liderato de la Liga Saudí Roshn tras elevar su cuenta a 27 puntos, a pesar de tener un partido aplazado, de modo que el equipo continúa su avance en la carrera por la competición, mientras Inzaghi se acerca progresivamente a la cota de la victoria número 100, en un nuevo reto que busca alcanzar con el Zaeem.