Recordó el día de la muerte de su padre: Cristiano Ronaldo revela la verdad sobre su retirada internacional

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, reveló la verdad sobre su retirada del fútbol internacional, tras la polémica por su salida de la concentración de la selección como protesta por las declaraciones de su entrenador, Jorge Jesus.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección portuguesa antes del partido ante Dinamarca, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa, en medio de fuertes rumores sobre su intención de retirarse del fútbol internacional.

Sin embargo, el Don realizó unas declaraciones, publicadas por los diarios portugueses este martes, en las que confirmó su deseo de seguir jugando con la selección de Portugal.

El futbolista de 41 años afirmó, en las declaraciones que destacó el diario portugués "A Bola": "He oído mucho sobre partidos de despedida, sobre mi necesidad de una despedida acorde a mi figura y sobre el deseo de la federación de concederme esa oportunidad".

Y agregó: "He aprendido en la vida, muchas veces cuando tenía hambre y no tenía nada que comer, que nadie regala nada a nadie. Puedo prometer a todos mis seguidores, y en especial a los portugueses, que disputaremos uno o más partidos de despedida; y habrá tiempo para ello".

La estrella del Al Nassr saudí prosiguió: "Pero cuando pienso en la selección nacional, lo que realmente me viene a la mente es la competición. Eso es lo que pensé el día que recibí la noticia de la muerte de mi padre. Estaba con la selección y decidí quedarme hasta el final del partido del día siguiente. Hice por mi país lo que no habría hecho por ningún club".

Y continuó: "Por eso, si estoy en buena forma física, juego con mi equipo, espero marcar goles y, tras cumplir la sanción de suspensión que me será impuesta (por la Federación Portuguesa debido a su abandono de la concentración), estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra selección nacional".