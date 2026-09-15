Tras la actuación irregular del exjugador del Leverkusen en el 0-0 de los Reds ante el Fulham en la Premier League el fin de semana, el exinternacional inglés y actual experto de Sky Sports Paul Merson emitió un veredicto drástico: "No sé cuánto tiempo más pueden seguir esperando a Florian Wirtz".

Wirtz volvió a jugar contra los Cottagers en la mediapunta, pero pasó desapercibido y no pudo evitar el nuevo empate del Liverpool. Merson ya duda de la idoneidad de Wirtz para el juego del 20 veces campeón: "Soy un gran admirador suyo y creo que es un jugador especial. Pero no funciona. Simplemente no funciona".

La idoneidad del fino técnico para la Premier League ha sido cuestionada recientemente por varios exprofesionales. El Liverpool fichó a Wirtz en 2025 procedente del Werkself por 125 millones de euros, y a ello le siguió una primera temporada irregular en la isla. También bajo el nuevo entrenador Andoni Iraola, Wirtz sigue dejando destellos de su talento una y otra vez, pero continúa muy lejos de su forma estelar de sus tiempos en Leverkusen.

Esta temporada, el jugador de 23 años sigue esperando su primer gol. Un pobre pase de gol es su balance tras cinco partidos oficiales. Además, según WhoScored, Wirtz es, con 53 pérdidas de balón, el jugador de la Premier League que más veces perdió el balón esta temporada.

Ante estas cifras y la falta de evolución, Mick Brown cree que el Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas por Wirtz tras esta temporada. El exscout del eterno rival de los Reds, el Manchester United, explicó en Football Insider que el Liverpool "examinará en cualquier caso la posibilidad de recuperar parte de la cantidad pagada por el traspaso en el verano de 2025".

¿Hasta cuándo tiene contrato Florian Wirtz con el Liverpool?

Porque: "Cuando gastas tanto dinero en un jugador, también quieres que rinda cada semana, aporte goles y asistencias y ayude al equipo a ganar. Todavía no ha estado a la altura de su precio en absoluto. Es cierto que no necesariamente puede hacer nada por el hecho de que eso (el precio, nota de la Red.) pese sobre él, pero aun así el club no estará satisfecho con su inversión".

Wirtz tiene contrato en Anfield hasta 2030. Antes del parón de selecciones, a él y a sus compañeros aún les quedan dos partidos: el martes por la noche, el Liverpool recibirá en la Carabao Cup al rival liguero Tottenham Hotspur. Después, el domingo, visitará al AFC Bournemouth.



