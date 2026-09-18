El capitán de la selección inglesa marcó de penalti en el minuto 39 del partido de Bundesliga del FCB el gol que suponía el momentáneo 2-0. Para Kane fue su gol número 100 en la máxima categoría del fútbol alemán. Nadie alcanzó esta marca más rápido que Kane.

El jugador de 33 años necesitó solo 98 partidos para elevar su cuenta goleadora a las tres cifras. El récord en esta categoría lo tenía anteriormente el exjugador del Colonia Dieter Müller, que necesitó 129 encuentros antes de alcanzar la barrera de los 100 goles en la Bundesliga el 25 de septiembre de 1977.

Hasta su gol, Kane apenas había aparecido en el duelo ante los berlineses y había estado bien controlado dentro del área. Su penalti, en su noveno contacto con el balón, lo lanzó con potencia e imparable para el guardameta Frederik Rönnow a la escuadra izquierda. Fue su segundo gol de la temporada en la cuarta jornada para el máximo goleador de las tres últimas campañas.

En total, Kane ha marcado 152 goles en 154 partidos con el Bayern desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur en el verano de 2023. En la clasificación histórica de goleadores del campeón récord, el jugador de 33 años ya ocupa el séptimo puesto.

El penalti llegó precedido de una falta del lateral izquierdo del Union Tom Rothe sobre el extremo derecho del Bayern Michael Olise. Ambos protagonizaron toda una serie de duelos. En la jugada en cuestión, el exjugador del Dortmund pisó el pie de Olise tras un breve amago y, en consecuencia, el árbitro Benjamin Brand señaló el punto de penalti.

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Además de Kane, también marcaron en la primera parte ante unos visitantes desbordados en el Allianz Arena Jamal Musiala (18') y Olise (43'). Ambos firmaron goles de bella factura. El hambre goleadora de Kane, sin embargo, aún no estaba saciada y poco después de la reanudación cabeceó a corta distancia un centro medido de Olise para hacer el 4-0 (54').

El suplente Ismael Saibari (70') y de nuevo Olise con un doblete (73', 76') elevaron el resultado hasta el 7-0.