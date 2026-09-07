¿Récord o mal presagio? El arranque goleador del Barcelona lo coloca entre las fauces de una maldición histórica

El Barcelona ofreció otra exhibición futbolística deslumbrante en el estadio de Mestalla, donde goleó al Valencia por cinco goles a cero, ayer domingo, para colocarse en solitario al frente de LaLiga.

El equipo de Hansi Flick marcó 17 goles en sus primeros cuatro partidos, firmando así uno de los mejores inicios goleadores de la historia del club y el balance anotador más alto actualmente en las cinco grandes ligas de Europa.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona no había marcado más goles que en la presente temporada salvo en las campañas 1949-1950 (19 goles) y 1950-1951 (21 goles), una estadística que refleja la asombrosa eficacia anotadora del Barcelona al inicio de esta temporada.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

En la primera temporada (1949-1950), bajo la dirección del entrenador Enrique Fernández Viola, el equipo goleó al Nàstic de Tarragona (10-1) y al Sevilla (7-0) en el estadio de Les Corts, pero sufrió duras derrotas ante el Real Madrid (6-1) y el Athletic de Bilbao (3-1).

Al año siguiente, con Ferdinand Daučík al mando, el Barcelona logró una goleada en casa ante la Real Sociedad (8-2) y un partido de vuelta ante el Real Madrid (7-1), a pesar de encajar dos derrotas fuera de casa ante el Atlético de Madrid (6-4) y el Real Murcia (3-2).

Lo curioso es que, a pesar de este asombroso inicio, el Barcelona no ganó ninguno de los dos títulos de Liga, que fueron a parar al Atlético de Madrid.

En la temporada 1957-1958, dirigido por Domingo Balmanya, y en la temporada 2011-2012, la última de Pep Guardiola, el Barcelona marcó 17 goles en sus primeros cuatro partidos de LaLiga. No obstante, el equipo no ganó el título en ninguna de las dos temporadas, ya que el Real Madrid se hizo con el trofeo.

Tras este inicio arrollador, el Barcelona dirigido por Flick afronta el reto de seguir batiendo récords de goles en su camino hacia el tercer título de Liga consecutivo.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"



