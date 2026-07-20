Reconstrucción: ¿Cómo se produjo, tras la final del Mundial, la vergonzosa agresión de Leandro Paredes a Gavi?

Los vídeos del partido muestran que, tras el pitido final, el capitán español Rodri y el lateral argentino Nahuel Molina se enzarzaron. Rodri se acercó a Molina, le dijo algo y ambos quedaron cara a cara. El suplente español Eric García intervino y se formó un conato de pelea en el que también participó Paredes.

Tras la final del Mundial: Leandro Paredes pierde los estribos por completo

Paredes golpeó primero a García, luego derribó a Gavi. Lionel Scaloni intentó calmar los ánimos sin éxito. Paredes habría recibido una tarjeta roja que no apareció de inmediato en el acta oficial de la FIFA.









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Paredes, que había ingresado en la segunda parte de la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey, ya había llamado la atención por su juego excesivamente duro durante el partido y tuvo suerte de no ser expulsado antes.

Argentina se dedicó sobre todo a defender y forzó la prórroga con un 0-0. En el tiempo extra España fue superior y Ferran Torres marcó el 1-0 definitivo en el minuto 106.

Nota de transparencia: En una versión anterior mencionamos una «enorme confusión», pues Lisandro Martínez habría dicho en la zona mixta que Pedri provocó el incidente. Sin embargo, Pedri no intervino en el altercado. «Entiendo su reacción, las emociones estaban a flor de piel», declaró el jugador. Acabábamos de perder una final del Mundial, y escuchar comentarios así no tranquiliza a nadie», una cita que circuló en redes atribuida a Martínez y que nosotros —al igual que otros portales— difundimos.

No obstante, no podemos confirmar que esas palabras se dijeran en la zona mixta, así que hemos eliminado las citas atribuidas a Martínez.