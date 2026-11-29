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Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, rompió su silencio con un comunicado publicado a través de su aplicación personal, tras la polémica vivida en el partido del conjunto merengue ante el Deportivo Alavés.

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Según informó el diario Sport, el centrocampista inglés ofreció su versión sobre la acción que, en un primer momento, se saldó con un penalti a su favor, antes de que el árbitro rectificara su decisión tras la intervención del VAR.

Jude Bellingham también se refirió a su expulsión, que le impedirá disputar el próximo partido de LaLiga ante la Real Sociedad.

El jugador del Real Madrid reconoció su responsabilidad en la tarjeta roja, aunque al mismo tiempo insistió en que hubo contacto en su choque con el defensa del Alavés.

Bellingham explicó su punto de vista y cuestionó que el árbitro no pudiera ver uno de los ángulos de cámara durante la revisión de la jugada.

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«Me siento muy triste por el resultado del partido de ayer y siento que privé al equipo de una oportunidad real de intentar remontar en los minutos restantes, tras ser expulsado», escribió el inglés en su mensaje.

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«En cuanto a la acción, estoy 100% seguro de que hubo contacto en mi rodilla y en mi muslo, y la cámara que grabó la jugada desde atrás lo demuestra, desde mi punto de vista», continuó.

«No entiendo del todo por qué no le mostraron esa toma al árbitro. Quizá, tras ver esa imagen, el árbitro habría seguido pensando que hubo contacto, pero que no era suficiente para pitar penalti, lo cual habría sido una decisión lógica», subrayó.

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«Pero es poco probable que me hubiera mostrado una segunda tarjeta amarilla por simular, lo que me impedirá jugar el importante partido de esta semana ante la Real Sociedad», señaló.

«Solo quería compartir mi punto de vista, sin ninguna intención de culpar a nadie ni de generar polémica. Asumo toda la responsabilidad por haberme visto envuelto en dos situaciones absurdas que terminaron con mi tarjeta roja», aseguró.

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«Todavía quedan muchos puntos por sumar en LaLiga pese a este tropiezo, y estoy convencido de que el equipo volverá al buen camino», concluyó.

Una baja sensible para el Real Madrid

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El Real Madrid tropezó ante el Alavés en un momento inesperado y ahora afronta una serie de duelos complicados.

El equipo de Mourinho tendrá que medirse a la Real Sociedad, el Athletic Club y el Arsenal en tres partidos consecutivos lejos de su estadio, con todas las dificultades que conllevan estos compromisos.

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El técnico portugués no podrá contar con Jude Bellingham en el primero de ellos, en San Sebastián, debido a su expulsión ante el Alavés, aunque todavía no está decidido si el Real Madrid presentará un recurso contra la sanción.

La ausencia del inglés supone un duro golpe para el conjunto blanco, sobre todo porque era uno de los jugadores más destacados del equipo en los últimos tiempos.