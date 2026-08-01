Reconocimiento implícito: la UEFA confirma que el Barcelona sufrió una injusticia ante el Atlético

La UEFA ha zanjado la polémica en torno a una de las acciones arbitrales más controvertidas de la pasada edición de la Liga de Campeones de Europa, al enviar instrucciones estrictas a los árbitros sobre la necesidad de señalar penalti en caso de que cualquier jugador toque el balón con la mano dentro del área de su equipo durante el desarrollo del juego.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que esta directriz llegó como recordatorio de la amplia polémica que vivió el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2025-2026 entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, cuando el defensa Marc Pubill detuvo el balón con la mano derecha dentro del área tras un pase de su portero Juan Musso en la ejecución de un tiro libre.

Aclaró que la directriz no abordó de forma directa el error arbitral generalizado que se produjo en aquel encuentro, disputado en el estadio Camp Nou el 8 de abril, por parte del árbitro principal, el húngaro István Kovács, y la ignorancia de la tecnología del videoarbitraje al mando del alemán Christian Dingert, pero advirtió de que este punto del reglamento no admite interpretación ni criterio y debe señalarse como penalti.

Aquella noche, en la que el Barcelona cayó por dos goles a cero y perdía por un tanto en el momento en que ocurrió la acción, dejó una fuerte expresión de malestar por parte del entrenador del equipo, Hansi Flick, quien afirmó: "Para este tipo de situaciones en concreto tenemos la tecnología de video; debería haber sido la segunda tarjeta amarilla y penalti". En el otro lado, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendió la decisión al decir: "No se señaló penalti aplicando el sentido común".

Las aclaraciones de la UEFA tienen como objetivo garantizar que el equipo arbitral señale penalti en caso de producirse una acción similar en el futuro.

El problema radica en la existencia de una disparidad en la aplicación del reglamento en acciones similares, pues mientras se señaló penalti en el partido entre el Club Brujas y el Aston Villa durante la temporada 2024-2025, se ignoró en el partido entre el Arsenal y el Bayern Múnich en la primavera de 2024, que es exactamente lo que ocurrió en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou.

Este verano es el segundo consecutivo en el que el Atlético de Madrid se ve involucrado en una de las acciones arbitrales más controvertidas de la Liga de Campeones de Europa.

El enfrentamiento de los octavos de final de la temporada 2024-2025 vivió la anulación de un gol marcado por Julián Álvarez en la tanda de penaltis que decidió el duelo a favor del Real Madrid, al considerarse que el delantero tocó el balón dos veces consecutivas.

La UEFA decidió, varios meses después, que en caso de producirse una acción similar en futuras tandas de penaltis y de marcarse un gol tras un doble toque involuntario, el equipo arbitral debe ordenar la repetición del lanzamiento desde el punto de penalti.