Recibió lo merecido: reconocimiento español a la huella de Díaz con los Leones del Atlas

La decisión de Ibrahim Díaz de elegir Marruecos en vez de España fue una apuesta por un proyecto en el que creyó desde el principio. Meses después, los resultados le dan la razón sobre el campo.

El diario AS le dedicó un reportaje especial en el que elogia su brillantez, confirmando que la estrella del Real Madrid sigue brillando con los «Leones del Atlas» en el Mundial 2026. consolidado como uno de los mejores creadores del torneo, lo que demuestra que su elección de Marruecos fue una decisión meditada, no un riesgo.

En cinco partidos ha marcado un gol y dado cuatro asistencias, liderando la creación de juego del torneo y convirtiéndose en el mejor africano en este aspecto, tras servir dos pases de gol a Ezzedine Ounahi y Sofiane Rahimi en la victoria sobre Canadá en octavos.

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Con 26 años, disfruta de su mejor momento internacional: juega con libertad detrás de los delanteros, bajo la dirección de Mohamed Wahbi, y siempre busca la profundidad para crear peligro.

Tras vencer a Canadá, Díaz declaró: «Todo va de maravilla. Estoy muy contento con lo que estoy logrando. El apoyo y el cariño que he recibido desde mi llegada a Marruecos han sido increíbles. Dar lo mejor de mí mismo es una sensación única, y estoy orgulloso de lo que estoy aportando. Tenemos un grupo fantástico que nos hace disfrutar de cada momento».

El informe indicaba que Díaz sabía que el Mundial podía ser su momento de madurez, tras consolidarse en el Real Madrid, y que solo necesitaba una oportunidad para mostrar su potencial internacional.

«En España no tuve suficiente confianza, pero la Federación Marroquí me presentó un proyecto ambicioso que incluía la Copa Africana y el Mundial».

Desde entonces ha seguido brillando: ayudó a ganar la Copa Africana de Naciones 2025, fue nombrado mejor jugador del torneo y ahora destaca en el Mundial 2026, confirmando que elegir a los «Leones del Atlas» fue la decisión acertada.

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