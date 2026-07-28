En total, el FC Bayern ya ha ingresado unos 35 millones de euros gracias a las ventas de futbolistas que regresaban de cesión como Alexander Nübel. Pero no quieren quedarse ahí: la dirección deportiva encabezada por Max Eberl sigue buscando desesperadamente compradores para Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza. Sin embargo, eso está resultando difícil también por sus altos salarios y costes de traspaso.









Mientras tanto, hay un jugador que vuelve de cesión y está firmemente previsto para la próxima temporada: Arijon Ibrahimovic. Tras un total de tres cesiones en Frosinone Calcio, Lazio Roma y el 1. FC Heidenheim, el canterano, que sorprendentemente todavía solo tiene 20 años, tendrá esta temporada su oportunidad con el primer equipo. Así lo anunció el FC Bayern, de forma bastante sorprendente, hace tres semanas en un comunicado de prensa enviado expresamente.

«Arijon llegó al FC Bayern con solo doce años y ha ido dando pasos poco a poco a través de nuestro Campus y de cesiones planificadas. Sobre todo en el muy buen último año en Heidenheim, ha aprendido mucho a nivel personal para estar ahora preparado para el FC Bayern», declaró entonces el director deportivo Christoph Freund. «Su desarrollo es un ejemplo de las posibilidades que mostramos a nuestros talentos. Ahora ya no se trata solo de aprender, ahora se trata de ir al ataque aquí, en el FC Bayern.»

El FC Bayern ficha a Saibari en lugar de Gordon, e Ibrahimovic sale beneficiado

Que Ibrahimovic reciba esta oportunidad también tiene que ver con unas evoluciones en el mercado de fichajes que en realidad no estaban previstas en absoluto. A comienzos del verano, el FC Bayern quería reforzarse en ataque con otro extremo izquierdo de primer nivel. Los muniqueses intentaron fichar intensamente a Anthony Gordon, pero finalmente se marchó al FC Barcelona.

En su lugar llegó Ismael Saibari, un comodín cuyas fortalezas están más bien en el centro. Allí, Saibari competirá sobre todo con Jamal Musiala y Serge Gnabry por minutos. Aunque los tres también pueden caer a la banda izquierda, aparentemente el técnico Vincent Kompany cuenta con Ibrahimovic como relevo nominal del indiscutible dueño del puesto, Luis Diaz. «Básicamente, suplente de Diaz», respondió Ibrahimovic en una rueda de prensa el lunes a la pregunta sobre qué papel le había asignado Kompany.

Ibrahimovic formó parte del pequeño grupo de jugadores que inició la pretemporada ya en el arranque oficial de los entrenamientos el pasado lunes. Jugó en el primer amistoso ante el Wehen Wiesbaden (1-2) y también en los próximos partidos de preparación Ibrahimovic debería tener muchos minutos por la ausencia de varios atacantes contrastados. Diaz, al igual que Harry Kane y Michael Olise, sigue de vacaciones prolongadas por el Mundial. Musiala, Gnabry, Lennart Karl y Saibari trabajan en sus regresos tras diversas molestias.

«Estoy muy feliz de que me den la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo», dijo Ibrahimovic. «Quiero aprovechar mi oportunidad sí o sí.»

IMAGO

Las cualidades de sprinter de Ibrahimovic impresionan a Vincent Kompany

Ibrahimovic debutó a comienzos de 2023 con 17 años con el primer equipo del FC Bayern bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Después llegaron otras tres apariciones y tres cesiones. Primero una prometedora en Frosinone, luego una completamente decepcionante en la Lazio, donde en total solo jugó 19 minutos. La pasada temporada, Ibrahimovic se consolidó como titular en el Heidenheim, descendido de la Bundesliga. Allí fue alternando sin parar entre posiciones, apareciendo unas veces por la derecha, otras por la izquierda y otras por el centro, y firmó siete participaciones de gol.

Lo que más impresionó a Kompany fueron las cualidades de sprinter de Ibrahimovic. En total, Ibrahimovic realizó 664 sprints en la pasada temporada de Bundesliga, el séptimo mejor registro de todos los jugadores. El líder en el FC Bayern fue Michael Olise con 628. Ibrahimovic alcanzó una velocidad punta de 35,08 km/h. Ningún atacante muniqués superó ese registro; solo fueron más rápidos los defensas Alphonso Davies, Konrad Laimer y Josip Stanisic. Físicamente, Ibrahimovic tiene las condiciones perfectas para el estilo de juego intenso de Kompany.

Luego presentó una candidatura concreta para tener una oportunidad en su club de origen en el momento ideal: en el duelo directo ante el FC Bayern en el Allianz Arena en mayo. El Heidenheim logró un 3-3, Ibrahimovic convenció y dio una asistencia.