En total, el FC Bayern ya ha ingresado alrededor de 35 millones de euros gracias a las ventas de jugadores que regresaban de cesión, como Alexander Nübel. Pero no quiere que se quede ahí: la dirección deportiva encabezada por Max Eberl sigue buscando desesperadamente compradores para Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza. Sin embargo, eso también está resultando difícil por sus altos salarios y cantidades de traspaso.

Mientras tanto, hay un jugador que regresó de cesión y que está fijo en los planes para la próxima temporada: Arijon Ibrahimovic. Después de un total de tres cesiones en Frosinone Calcio, Lazio Roma y 1. FC Heidenheim, el canterano, que sorprendentemente sigue teniendo solo 20 años, tendrá esta temporada su oportunidad con el primer equipo. Así lo anunció el FC Bayern, de forma bastante sorprendente, hace tres semanas en un comunicado de prensa enviado expresamente.

«Arijon llegó al FC Bayern con 12 años y ha seguido su camino paso a paso a través de nuestro campus y de cesiones elegidas específicamente. Sobre todo en el muy buen último año en Heidenheim aprendió mucho a nivel personal para estar ahora preparado para el FC Bayern», declaró entonces el director deportivo Christoph Freund. «Su desarrollo es un ejemplo de las posibilidades que mostramos a nuestros talentos. Ahora ya no se trata solo de aprender: ahora se trata de ir a por ello, aquí en el FC Bayern».

El FC Bayern ficha a Saibari en lugar de Gordon, e Ibrahimovic se beneficia

Que Ibrahimovic reciba esta oportunidad también tiene que ver con evoluciones en el mercado de fichajes que en realidad no estaban previstas. A comienzos del verano, el FC Bayern quería reforzarse en ataque con otro extremo izquierdo de primer nivel. El club muniqués se esforzó intensamente por Anthony Gordon, pero este acabó fichando por el FC Barcelona.

En su lugar llegó Ismael Saibari, un todoterreno cuyas virtudes están más bien en el centro. Allí, Saibari competirá sobre todo con Jamal Musiala y Serge Gnabry por minutos. Los tres también pueden desplazarse a la banda izquierda, pero al parecer el entrenador Vincent Kompany cuenta con Ibrahimovic como relevo nominal del indiscutible dueño del puesto, Luis Diaz. «Básicamente, suplente de Diaz», respondió Ibrahimovic en una rueda de prensa el lunes al ser preguntado por el papel que le había asignado Kompany.

Ibrahimovic formó parte del reducido grupo de jugadores que inició la pretemporada ya en el arranque oficial de los entrenamientos del pasado lunes. Jugó en el primer amistoso ante el Wehen Wiesbaden (1-2) y también en los próximos partidos de preparación Ibrahimovic debería disponer de mucho tiempo de juego debido a la ausencia de varios atacantes contrastados. Diaz, al igual que Harry Kane y Michael Olise, sigue de vacaciones prolongadas por el Mundial. Musiala, Gnabry, Lennart Karl y Saibari trabajan en sus regresos tras diversas molestias.

«Estoy muy feliz de recibir la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo», dijo Ibrahimovic. «Quiero aprovechar mi oportunidad sí o sí».

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Las cualidades de esprínter de Ibrahimovic impresionan a Vincent Kompany

Ibrahimovic debutó con el primer equipo del FC Bayern a comienzos de 2023, con 17 años, de la mano de Julian Nagelsmann. Después llegaron otras tres apariciones y tres cesiones. Primero una prometedora en Frosinone, luego una completamente decepcionante en la Lazio, donde en total solo jugó 19 minutos. En la pasada temporada, Ibrahimovic se consolidó como titular en el Heidenheim, descendido de la Bundesliga. Lo hizo alternando de forma constante entre posiciones: unas veces por la derecha, otras por la izquierda y otras por el centro, y firmó siete contribuciones de gol.

Lo que más impresionó a Kompany fueron las cualidades de esprínter de Ibrahimovic. En total, Ibrahimovic realizó 664 esprints en la pasada temporada de la Bundesliga, el séptimo mejor registro de todos los jugadores. El líder en el FC Bayern fue Michael Olise con 628. Ibrahimovic alcanzó una velocidad punta de 35,08 km/h. Ningún atacante del conjunto muniqués superó ese valor; solo fueron más rápidos los defensas Alphonso Davies, Konrad Laimer y Josip Stanisic. En el plano físico, Ibrahimovic tiene las condiciones perfectas para el estilo de juego intenso de Kompany.

Luego presentó una candidatura concreta para tener una oportunidad en su club de origen en el momento ideal: en el duelo directo contra el FC Bayern en el Allianz Arena en mayo. El Heidenheim logró un 3-3, Ibrahimovic convenció y dio una asistencia de gol.