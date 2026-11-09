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Karim Malim
Traducido por

Rechazó la oferta de salvación: un destacado candidato desbarata los planes del Crystal Palace y aguarda la oportunidad del Manchester United

M. Carrick
P. Sage
T. Frank
S. Dyche
E. Howe
Manchester United vs Aston Villa
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Puerta cerrada en Londres

Crystal Palace recibió un nuevo golpe en sus intentos por enderezar el rumbo del equipo, después de que Eddie Howe rechazara una oferta para asumir la dirección técnica, alejándose así uno de los nombres más destacados que se barajaban para suceder al francés Pierre Sage, en medio de los malos resultados del equipo y su posición como último clasificado en la tabla de la liga.

Según el sitio francés Foot Mercato, Crystal Palace se prepara para prescindir de los servicios de Sage durante el parón internacional, al tiempo que estudia varias opciones para asumir el cargo, encabezadas por Thomas Frank, exentrenador del Tottenham y del Brentford, junto a Sean Dyche.

Por su parte, el diario británico The Sun reveló que Eddie Howe rechazó una oferta reciente del club londinense, pese a su disposición a volver a los banquillos, después de haber dejado el Newcastle United el pasado mes de julio, tras cinco años al frente de su cuerpo técnico.

El entrenador inglés, de 48 años, también ha sido vinculado con el Manchester United, ya que se le considera uno de los nombres candidatos a asumir el cargo en caso de que la directiva del club decida reemplazar a Michael Carrick.

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