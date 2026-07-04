Sarina Wiegman no quiere ser seleccionadora de Países Bajos. Así lo asegura Hugo Borst, que afirma haberlo sabido por fuentes fiables.

El viernes se trató el tema en el programa «De Oranjezomer». «Tengo información fiable, no de ella, de que Wiegman no tiene interés», dijo Borst en la mesa con Hélène Hendriks.

Según el columnista, la decisión de Wiegman es sencilla: «Es plenamente feliz en Inglaterra, donde además posee un título nobiliario y acumula premios. No piensa volver a los Países Bajos».

El invitado Pim Sedee se mostró sorprendido y, como periodista de De Telegraaf, consideró el cargo de seleccionadora de Países Bajos una oportunidad única para Wiegman. «Pero Hugo, ¿no es lo máximo que una mujer pueda entrenar a la selección masculina holandesa? Eso sí que es una declaración de intenciones, ¿no?».

Sin embargo, Borst se mantuvo firme y recordó que la KNVB también debe quererlo. «No lo descarto, pero ella simplemente no tiene esa ambición», respondió.

Noa Vahle añadió que, aunque en el futuro ve factible que una mujer dirija a un equipo masculino, el banquillo de la selección holandesa es uno de los más exigentes.

«Ser seleccionadora de Holanda implica mucha presión; basta recordar lo que sufrió Ronald Koeman al cambiar de táctica. Es un paso tan grande… No hace falta dar cien pasos a la vez, también se puede hacer poco a poco. Quizá podría empezar en un club para ver si funciona. Que tiene visión táctica y es una buena entrenadora, eso está fuera de toda duda», concluyó Vahle.