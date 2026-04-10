Liam Rossiniore, técnico del Chelsea, reafirmó la sanción a Enzo Fernández y confirmó que el capitán se perderá el duelo liguero ante el Manchester City del domingo.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Rosiner aclaró: «Quedan algunos obstáculos que el club y el jugador deben superar antes de que Fernández regrese al once titular».

La sanción llega tras unas declaraciones durante el último parón internacional que generaron polémica sobre su futuro en el club londinense.

Fernández ya se perdió la goleada 7-0 ante Port Vale en la Copa de la Liga y seguirá fuera contra el Manchester City.

El centrocampista había manifestado su comodidad viviendo en España y su admiración por el Real Madrid, lo que generó dudas sobre su compromiso con el club londinense.

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Rosiner tildó de «excesivas» las declaraciones del internacional argentino, sobre todo por su énfasis en el amor por vivir en España, y ratificó la sanción de dos partidos.

Explicó: «He hablado varias veces con Enzo; se ha disculpado conmigo y con el club. Resolveremos esto tras el partido del domingo».

Rosiner añadió: «Es una reunión seria sobre un tema serio. No dudo de su carácter ni de quién es como persona, pero la gente se equivoca y no se puede pasar por alto el castigo por el error».