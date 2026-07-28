Rechazando el precio astronómico: el Barcelona descarta el fichaje ofensivo

Mientras el intento del Barcelona por fichar al argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, sigue sin dar frutos, varios nombres de delanteros han sido vinculados al club como posibles alternativas a Robert Lewandowski.

En los últimos días, el nombre del francés Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth de 20 años, volvió a estar en primer plano para reforzar la línea ofensiva del conjunto catalán a partir de la nueva temporada.

Por su parte, el diario catalán "Mundo Deportivo" señaló que el Barcelona, que conoce la calidad de Junior Kroupi tras haberlo seguido durante toda la temporada pasada, como hizo con muchos otros delanteros, no considera que su fichaje sea una opción viable.

El club catalán estima que aceptar el precio que pide el Bournemouth, de alrededor de 100 millones de euros, resulta poco razonable.

El diario apuntó que esa es la cantidad que el Barcelona ofreció al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, pero Kroupi todavía no ha alcanzado el nivel del argentino, ni muestra el potencial de Ronaldo Nazário.

En 1996, el Barcelona batió su récord en fichajes al invertir 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros en aquel momento) para incorporar al fenómeno Ronaldo, y su temporada excepcional confirmó el acierto de aquella decisión.

La situación es diferente con Kroupi, quien deslumbró a todos la temporada pasada en la Premier League, marcando 13 goles con el Bournemouth, pero el jugador francés aún no ha debutado con la selección absoluta de su país.

El diario concluyó afirmando: "El lema del Barcelona es claro: si pagas 100 millones, es por una estrella contrastada".