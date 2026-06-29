Rechazado por Arabia Saudí y Catar, Carvajal elige fichar por un gigante europeo

El Inter de Milán, campeón de la Serie A, busca fichar al español Dani Carvajal, exlateral del Real Madrid, tras fracasar en su intento por contratar al argentino Marco Balestra, quien fichó por el Chelsea por 55 millones de euros. Esta operación podría dar a los nerazzurri un sustituto ideal para Denzel Dumfries.

El comentarista italiano Sergio Testa confirmó el interés: «Tras el fracaso del Inter de Milán a la hora de fichar a Balestra por 55 millones de euros, Dani Carvajal ha pasado a formar parte de la lista de candidatos para ocupar el puesto de lateral titular y ayudar a los jugadores jóvenes», y ha subrayado que esta posibilidad suscita un gran interés por parte del club italiano.

La operación resulta atractiva porque Carvajal será agente libre a partir del 30 de junio, así que el Inter solo pagaría una prima de fichaje y podría destinar los 55 millones previstos para Balestra a cubrir las exigencias económicas del español.

Al jugador le seduce la idea de recalar en el vigente campeón italiano para evitar enfrentarse al Real Madrid, seguir brillando en la Liga de Campeones y recuperar su sitio en la selección española.

Aunque existen ofertas de Arabia Saudí y Catar, la posibilidad de que su cuñado Joselu regrese a España podría inclinar la balanza hacia Italia.

El Inter sabe que Carvajal, con experiencia y regularidad, aportaría resultados inmediatos y un estilo que combina defensa y ataque, justo lo que necesita el club.