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El Arsenal ha sufrido un importante revés en sus esfuerzos por proteger a la joven promesa Max Dowman después de que una comisión independiente desestimara su recurso contra la reciente tarjeta roja del jugador. El atacante de 16 años fue expulsado durante una frustrante noche de Copa de la Liga para el Arsenal, y el intento del club de revocar la decisión no ha prosperado.

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Dowman ve la roja en la eliminación de la Carabao Cup

El jugador de 16 años fue expulsado en el minuto 85 del partido de la Carabao Cup entre el Arsenal y el Fleetwood Town. La expulsión llegó después de una dura entrada de Harrison Neal, ante la que el adolescente reaccionó mal y propinó una patada a su rival.

El equipo de Mikel Arteta acabó eliminado en la tanda de penaltis tras un tenso empate a 1-1. Con la esperanza de evitar una larga sanción en las competiciones nacionales para su promesa de la cantera, el club del norte de Londres recurrió formalmente la decisión arbitral alegando que la expulsión era improcedente y el castigo, excesivo.

La FA confirma que desestima el recurso

Esas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando la Federación Inglesa de Fútbol (FA) rechazó el intento del Arsenal de dejar sin efecto la expulsión del joven. En una publicación en X este jueves, un portavoz de la FA difundió un comunicado en el que confirmó que una comisión independiente mantenía la decisión tomada sobre el terreno de juego.

«Una Comisión Reguladora independiente ha desestimado las alegaciones de expulsión improcedente y castigo excesivo en el caso de Max Dowman», anunció el organismo.

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El comunicado continuó: «El jugador del Arsenal fue expulsado durante el partido de su equipo contra el Fleetwood Town en la Copa de la Liga inglesa el martes 27 de octubre y será sancionado con tres partidos». La FA también aclaró que los fundamentos íntegros de la decisión de la comisión se publicarán próximamente.

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Arteta exige control emocional

En su comparecencia ante los medios inmediatamente después de la derrota entre semana, Arteta explicó qué esperaba del equipo tanto en el plano táctico como en el mental. Aunque el técnico español admitió que aún no había hablado directamente con Dowman sobre la expulsión, dejó entrever su frustración por la falta de disciplina.

«Cuando preparamos el contexto del partido, dejamos muy claras las cosas que había que respetar y las emociones que teníamos que dominar. Estaba muy claro», afirmó Arteta.

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El incidente supone una dura lección para el prometedor adolescente. Las oportunidades con el primer equipo son valiosas para los futbolistas de la cantera, y una pérdida momentánea de la compostura ha frenado por ahora su integración en la plantilla absoluta.

Dowman se perderá partidos de la Premier League

Dowman queda descartado para los próximos compromisos nacionales del Arsenal y se perderá partidos importantes de la Premier League contra el Liverpool, el Hull City y el Newcastle. La sanción priva temporalmente a Arteta de una prometedora opción de ataque mientras el Arsenal afronta un exigente calendario otoñal.

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Sin embargo, la sanción en las competiciones nacionales no se extiende a las europeas. El atacante podrá disputar el encuentro de Champions League del Arsenal contra el Slavia Praga el 4 de noviembre. Su regreso a las competiciones nacionales está previsto para el gran duelo de la Premier League contra el Manchester City el 29 de noviembre.