Rechazada la primera oferta por el internacional holandés; el traspaso supera los 80 millones de euros

La BBC informó este jueves que el Brighton & Hove Albion rechazó la primera oferta del Tottenham Hotspur por Jan Paul van Hecke. El club, ubicado en la mitad de la tabla de la Premier League, pide más de 80 millones de euros por el internacional holandés.

Se desconoce la cifra ofrecida por el Tottenham, ya que el jugador aún tiene contrato con el Brighton por más de un año. Transfermarkt lo valora en 45 millones, pero la petición del club inglés es notablemente superior.

El club busca maximizar el valor del central, quien el miércoles cayó 0-1 con Holanda ante Argelia en su despedida. Antes vendió a Moisés Caicedo, João Pedro y Marc Cucurella por sumas elevadas.

Si fichara por el Tottenham, se reencontraría con Roberto De Zerbi, con quien ya trabajó en el Brighton entre 2022 y 2024.

Bajo su mando, Van Hecke debutó con el Brighton en 2022 y en la siguiente temporada se hizo con la titularidad, puesto que mantiene pese a la salida del técnico.

En Brighton se hizo internacional y acudió al Mundial; hoy lleva once partidos con la Orange.

El periodista David Ornstein, de The Athletic, lo tiene claro: «Van Hecke tiene una estrecha relación con De Zerbi y, hasta ahora, el defensa no ha mostrado ningún interés en renovar su contrato con el Brighton. Junto con su compatriota Bart Verbruggen y Carlos Baleba, es candidato a una gran venta este verano».