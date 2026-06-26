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Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Rechaza una oferta de 55 millones de libras esterlinas... El Newcastle cierra la puerta al Arsenal

B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
Premier League
Brasil
Inglaterra

El campeón de la Premier League empieza el mercado de fichajes con una decepción ante el Newcastle.

Medios brasileños informan que el Newcastle United rechazó una oferta oficial del Arsenal de 55 millones de libras por su estrella del centro del campo.

Los “Gunners” habían iniciado conversaciones preliminares con el brasileño Bruno Guimarães, con señales alentadoras de acuerdo, pero ESPN confirma que la directiva del Newcastle se mantiene firme en su postura de no dejarlo salir.

El club busca renovarle, pues su contrato actual, firmado en 2022 tras llegar del Lyon, termina en dos años y el brasileño ya ha jugado más de 150 partidos con los ‘Magpies’.

La decisión se toma bajo presión, tras la salida de Anthony Gordon al Barcelona y el interés de otros clubes en varios jugadores.

El Arsenal, campeón de la Premier League tras 22 años, quiere reforzar su mediocampo este verano.

Además, vigila a Sandro Tonali, aunque el Tottenham es el más activo y el City también puja. Además, sigue interesada en Morgan Rogers (Aston Villa) y en el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez.

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