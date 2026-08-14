Una carta abierta que ataca al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, desató una división pública dentro del fútbol asiático, después de que Qatar declarara su rechazo a la postura de la Confederación Asiática y exigiera aclaraciones urgentes sobre quién la autorizó a hablar en nombre de sus miembros.

La crisis reveló una clara fractura en la casa asiática en un momento decisivo de la lucha por el futuro de la presidencia de la FIFA, donde Infantino, que busca su reelección el próximo año, se enfrenta a una rebelión sin precedentes encabezada por tres de las mayores confederaciones continentales del mundo.

La Confederación Asiática de Fútbol se había unido el lunes a la Unión Europea de Fútbol "UEFA" y a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe "Concacaf" en un ataque conjunto en el que exigieron la dimisión de Infantino, tras el fracaso de su intento de atraer inversiones privadas para los torneos de la FIFA, en especial el Mundial.

Una carta airada desde Doha

En respuesta a ello, el presidente de la Federación de Fútbol de Qatar, Hamad bin Jalifa Al Thani, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Asiática y miembro del Consejo de la FIFA, dirigió una carta de tono muy duro al presidente de la Confederación Asiática, el jeque Salman bin Ibrahim Al Jalifa, publicada por la agencia "Reuters".

Al Thani afirmó en su carta: "Primero hay que asegurarse de que existe una opinión colectiva; no puede presumirse, ni puede imponerse mediante una simple declaración".

El presidente de la Federación qatarí exigió que se aclarara la naturaleza de las consultas que se llevaron a cabo dentro de la Confederación Asiática y sobre qué base se consideró autorizada a hablar en nombre de las 47 federaciones miembros.

Y añadió: "No se me consultó, ni a la Federación qatarí ni a mí personalmente, ya fuera de manera formal o informal, antes de emitir el comunicado. No se dio ningún aviso previo, no se distribuyó ningún borrador y no se ofreció ninguna oportunidad de comentar su contenido o de contribuir a él antes de su publicación pública en nombre de la Confederación Asiática y en representación de sus miembros".

División asiática y apoyo árabe a Infantino

Este movimiento revela profundas divisiones dentro de la Confederación Asiática en un momento crucial.

El desafío qatarí llega apenas unas horas después de que seis presidentes de federaciones árabes, entre ellos Qatar y Marruecos, anfitrión del Mundial 2030, declararan su pleno apoyo a Infantino el jueves, en medio de la crisis que siguió al fracaso de la propuesta de inversión privada.

Entre los seis firmantes hay cuatro miembros del Consejo de la FIFA: Hamad bin Jalifa Al Thani, de Qatar; Hani Abu Rida, de Egipto; Fouzi Lekjaa, de Marruecos; y Ahmed Ould Yahya, de Mauritania.

Los presidentes de las seis federaciones expresaron en su comunicado su "profundo reconocimiento a los continuos esfuerzos de Infantino para impulsar el fútbol a nivel mundial, ampliar las oportunidades en todas las regiones y reforzar el papel del deporte en el acercamiento entre pueblos y sociedades".

Infantino había propuesto separar los derechos comerciales del Mundial y vender el 20% de ellos a inversores del sector privado con el objetivo de recaudar cerca de 4.200 millones de dólares, antes de verse obligado a retirar el proyecto por completo tras la tormenta que provocó dentro de las confederaciones continentales.