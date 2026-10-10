Las federaciones europeas de fútbol quieren deshacerse cuanto antes del nuevo parón internacional de tres semanas, según informa the Guardian. En las últimas semanas ha crecido un gran malestar por la elevada carga para los jugadores, el aumento de los problemas de lesiones y las consecuencias económicas. Durante una reunión en Berlín, el jueves quedó claro que casi todas las federaciones presentes quieren volver al antiguo sistema.

El calendario internacional de fútbol se modificó por primera vez esta temporada, de modo que los parones de selecciones de septiembre y octubre se han fusionado. Como consecuencia, los países europeos disputaron cuatro partidos de la Nations League en un plazo de once días. El cambio fue aprobado por la FIFA en 2023.

Sobre todo la oleada de lesiones entre los internacionales está generando inquietud. Entre otros, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Kylian Mbappé, Alexander Isak, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven sufrieron problemas físicos durante el parón internacional. Un presidente de una federación europea de fútbol incluso describe el nuevo formato ante the Guardian como «un desastre».

Curiosamente, el parón internacional más largo se introdujo precisamente para mejorar el bienestar de los jugadores y reducir el número de desplazamientos. Sin embargo, según las federaciones europeas, esa medida está saliendo mal, en parte porque los partidos de la Nations League suelen ser más intensos que los amistosos internacionales. Además, en estos duelos resulta más difícil dar descanso a las grandes figuras debido a lo que hay en juego.

Sobre todo los países futbolísticos más pequeños temen que el nuevo calendario los deje en desventaja. Por lo general, cuentan con plantillas menos amplias y por ello les resulta más complicado sustituir a internacionales importantes. Eso también puede tener consecuencias deportivas, ya que el rendimiento en la Nations League es determinante para la clasificación a la Eurocopa de 2028.

Además de las objeciones deportivas, las preocupaciones económicas desempeñan un papel importante. Varias federaciones han señalado que es difícil dar visibilidad a dos partidos en casa en un corto espacio de tiempo y vender suficientes entradas. No todo el mundo, por cierto, se opone al nuevo sistema: un presidente federativo señaló que, precisamente gracias al periodo más largo, los seleccionadores nacionales disponen de más tiempo para trabajar con sus jugadores.

Las federaciones europeas quieren que la UEFA presione a la FIFA para dar marcha atrás con el cambio, pero eso parece una tarea complicada. El calendario internacional de partidos está fijado hasta 2030 y las relaciones entre ambas organizaciones futbolísticas se han deteriorado gravemente.

Un eventual cambio de rumbo, según the Guardian, también podría depender del futuro liderazgo de la FIFA. El presidente Gianni Infantino buscará en marzo un nuevo mandato.