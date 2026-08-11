Informes de prensa saudíes revelaron el destino de la salida de Enzo Millot, jugador del Al-Ahli, del equipo y su traspaso a las filas del Al-Diriyah durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de la vinculación del nombre del jugador con una marcha del club.

El diario saudí "Al-Yaum" citó a fuentes cercanas al Al-Ahli: "Enzo Millot rechaza en este momento la idea de marcharse de las filas del equipo y trasladarse a las del Al-Diriyah, pues el jugador se aferra a continuar en el equipo durante la próxima temporada de forma oficial".

Los responsables del Al-Ahli insisten en la salida de Enzo Millot de las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, por deseo del entrenador del equipo y de la dirección deportiva del club.

La directiva del Al-Ahli aspira a reforzar las filas del equipo con más de un fichaje, antes del cierre del actual mercado de fichajes de verano, y reforzar la plantilla de cara a la nueva temporada.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", la directiva del Al-Diriyah alcanzó un acuerdo con su homóloga del Al-Ahli sobre el traspaso de Millot a las filas del equipo recién ascendido a la Liga Roshn, en calidad de cesión hasta el final de la nueva temporada.

Millot se había unido al Al-Ahli a comienzos de la pasada temporada procedente del Stuttgart alemán, después de que Jaissle insistiera en ficharlo, ya que el técnico alemán veía en el jugador francés una incorporación importante para el centro del campo del equipo y su capacidad para ejecutar sus ideas tácticas.