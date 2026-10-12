En la rueda de prensa del lunes, preguntaron al belga por jugadores noruegos con los que se había cruzado a lo largo de su carrera. Surgió entonces el nombre de Sander Berge, a quien Kompany entrenó durante su etapa en el FC Burnley.

Berge es «un jugador realmente, realmente infravalorado. Tengo el privilegio de trabajar actualmente con algunos de los mejores jugadores de Europa. Siempre ha tenido calidad para jugar a este nivel», explicó Kompany. En el verano de 2023, fichó al centrocampista para el Burnley por un traspaso de casi 14 millones de euros y trabajó con él durante una temporada.

¿De qué se conocen el entrenador del Bayern Vincent Kompany y Sander Berge?

«En su carrera ha tenido algo de mala suerte con las lesiones en momentos inoportunos. En la Premier League sufrió reveses una y otra vez con sus equipos, y probablemente tampoco le acompañó siempre el momento adecuado. Pero, por calidad, talento y personalidad, puede estar entre los mejores del fútbol europeo», añadió el entrenador del Bayern.

Desde 2024, Berge tiene contrato con el FC Fulham, donde es un fijo en el centro del campo defensivo. El jugador de 28 años ya ha disputado 75 partidos internacionales con la selección noruega y desempeñó un papel importante en la histórica clasificación para los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. Kompany ve también una lección importante en la trayectoria de Berge: «Lo que se puede aprender de esta situación es que nunca hay que rendirse. Tarde o temprano se abren las puertas».

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El miércoles, sin embargo, la atención del FC Bayern se centrará en el Viking Stavanger. Ante el campeón noruego, el equipo con más títulos de liga buscará su segunda victoria en otros tantos partidos de la fase de liga de la Champions League. Para ello, el conjunto de Múnich no podrá contar con su portero titular, Manuel Neuer, que arrastra molestias. Como confirmó Kompany, Jonas Urbig ocupará la portería.