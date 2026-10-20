El entrenador del FCB sufrió fuertes dolores de cadera durante el partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig del sábado. Además, padece una infección vírica. Esta combinación obligó a Kompany a permanecer sentado en el banquillo durante casi todo el encuentro. En su lugar, el segundo entrenador Aaron Danks dirigió al equipo desde la banda prácticamente en exclusiva.

El diario Bild reveló nuevos detalles sobre el estado de salud del técnico belga, que el lunes incluso se quedó en casa y no asistió al entrenamiento secreto. Además de Danks, le sustituyeron sus asistentes Rene Maric, Floribert N’Galula y Daniel Fradley.

Ese lunes, Kompany fue examinado por el equipo médico encabezado por el internista del equipo, el profesor doctor Roland Schmidt. El club no se toma la enfermedad a la ligera, ya que el técnico, de 40 años, estaba muy débil durante el partido contra el Leipzig. Aunque dio las charlas en el vestuario, se habría tumbado en un sofá del Allianz Arena tanto en el descanso como después del pitido final.

FC Bayern: ¿Por qué le duele la cadera a Vincent Kompany?

Según tz , los problemas de cadera están relacionados con la gripe, que le provoca molestias en un antiguo tejido cicatricial. Por eso, antes del partido contra el Leipzig tuvo dificultades visibles para subir las escaleras que conducen desde las dependencias interiores al césped del Allianz Arena.

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Tras el encuentro, Kompany tampoco participó en la habitual ronda de entrevistas y envió en su lugar a los directivos, entre ellos Max Eberl. «Ahora mismo está tumbado en el vestuario de los entrenadores», dijo el director deportivo en Sky , y añadió en otro momento: «De verdad no se encuentra bien». Joshua Kimmich, por su parte, no sabía nada. «¿Qué le pasa? No me había enterado», dijo antes de bromear: «Creo que no le apetece hablar con vosotros».

Eberl se mostró, sin embargo, optimista respecto a la posibilidad de que Kompany recupere las fuerzas para el importante partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal. «Damos por hecho que el miércoles no habrá ningún problema». No obstante, admitió: «Todavía no puedo decir qué papel desempeñará».

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¿Estará en forma contra el FC Arsenal? La situación de Vincent Kompany

Según informa el diario Bild, los responsables del FCB siguen confiando, a un día del duelo contra el finalista de la temporada pasada, en que Kompany pueda dirigir a su equipo. Una señal positiva fue que el domingo ya volvió a la Säbener Straße para preparar el partido.

Además, Kompany tiene intención de dirigir el último entrenamiento del martes. En la rueda de prensa de las 16:00 horas podría tomarse la decisión definitiva sobre si estará en condiciones de afrontar el partido contra el Arsenal.







