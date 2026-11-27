Cómo ver el Real Valladolid vs Real Sociedad B con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Zorrilla

El Real Valladolid recibe a la Real Sociedad B en un partido de Segunda División en el estadio Jose Zorrilla de Valladolid.

El equipo local ocupa la 12.ª posición en LaLiga2 bajo las órdenes de Fran Escriba y quiere aprovechar lo positivo de un noviembre irregular. En su último partido empató 1-1 con el Celta Fortuna, después de perder 1-0 ante el Castellón.

Antes, el Valladolid mostró su potencial ofensivo con una victoria por 4-3 sobre el Leganés y otra por 2-1 en casa del Sporting de Gijón. Esos resultados llegaron en una racha que también incluyó un empate 2-2 con el Santa Clara en un amistoso.

La Real Sociedad B llega en 19.ª posición y necesitada de puntos. El equipo de Ion Ansotegui perdió 3-0 ante el Cádiz en su último partido de liga.

En las semanas anteriores, el conjunto visitante empató 2-2 con el Sporting de Gijón y 0-0 con el Sabadell. También venció 1-0 al Girona el 31 de octubre, un resultado que destaca en una racha por lo demás complicada.

El Valladolid ganó en casa los dos últimos enfrentamientos entre ambos que figuran en los datos disponibles, incluido un triunfo por 1-0 en abril de 2026. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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