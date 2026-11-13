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Segunda Division
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Real Sociedad B vs. Sporting de Gijón en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Real Sociedad B vs Gijon
Real Sociedad B
Gijon
Segunda Division

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Real Sociedad B-Sporting de Gijón de Segunda División.

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Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 14
Estadio Zubieta XXI

La Real Sociedad B recibe al Sporting de Gijón en el Estadio Zubieta XXI en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos equipos, situados en zonas diferentes de la tabla.

El equipo de Ion Ansotegui ocupa la 17.ª posición y necesita urgentemente puntos para alejarse de la zona de descenso. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga han aumentado la presión sobre la joven plantilla, que tendrá que mejorar sus resultados en casa para estabilizar su situación.

El Sporting de Gijón llega en mejor situación. El equipo de Nicolas Larcamon ocupa la séptima plaza y sigue en la lucha por el ascenso, aunque la irregularidad ha marcado sus últimas semanas.

El conjunto visitante ha alternado victorias y derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, señal de que tiene calidad, pero todavía no la regularidad necesaria para encadenar buenos resultados.

Este enfrentamiento tiene antecedentes. El Sporting ha ganado los dos duelos de Segunda División entre estos clubes en el ciclo actual, incluido un triunfo por 1-0 en este estadio a principios de 2026.

Para la Real Sociedad B, una victoria en casa supondría un impulso importante en su lucha por la permanencia. Para el Sporting, los tres puntos le permitirían mantenerse cerca de los puestos de ascenso.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Real Sociedad B contra el Sporting de Gijón, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias de los equipos y plantillas

Real Sociedad B contra Gijon alineaciones probables

Manager

  • I. Ansotegui

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